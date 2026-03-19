Roma-Bologna (3-4), Castro: «Abbiamo dato spettacolo»

Il Bologna strappa il pass per i quarti di finale di Europa League dopo una sfida contro la Roma che ha dell’assurdo. Il gol di Nicolò Cambiaghi chiude la gara nel finale dei supplementari, completando il poker iniziato da Rowe, poi Bernardeschi e Castro. Ed è proprio quest’ultimo il primo ad aver espresso tutta la sua emozione dopo una prestazione magistrale. Ecco il commento a caldo di Santiago Castro al termine di Roma-Bologna.

Le parole di Santiago Castro dopo Roma-Bologna (3-4)

Il gol di Santiago Castro, un vero siluro – «Ho tirato senza guardare, ma finalmente ho fatto un bel gol. Abbiamo fatto una gran partita, un bellissimo spettacolo: venire qua non era facile, loro sono forti e il pubblico si fa sentire quando giocano in casa. Adesso dobbiamo vincere le partite anche in casa. Chi non verrà convocato in Nazionale avrà qualche giorno per riposare la testa, poi dobbiamo porci obiettivi concreti e raggiungerli».

Cosa ti ha chiesto Italiano per questa partita? – «Sapevamo che loro avrebbero giocato uno contro uno, io avevo sempre Ndicka dietro, mentre Rowe veniva sempre sotto. Proprio così abbiamo fatto gol, avevamo preparato la partita così e siamo contenti».

Non bisogna avere più di trent’anni per essere leader e Santiago Castro lo sa per esperienza – «Tutti vogliono essere importanti per la squadra, devi esserlo anche quando sei fuori dal campo perché devi supportare gli altri. Vedi Dallinga, l’altro giorno è stato lui fondamentale e oggi ha fatto un gran de assist. Oggi io non mi sento così leader, qui siamo tutti importanti».

I 180 minuti hanno dimostrato chi è il Bologna: cosa ha causato il calo di poco tempo fa? – «La finale della Supercoppa ha fatto un pò male, ma noi siamo rimasti uniti. Ne parlavamo con Lollo (De Silvestri): sapevamo che non stavamo facendo bene, ma sapevamo anche di dover lavorare e rimanere uniti. Le cose arrivano».

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