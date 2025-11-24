Il Salisburgo arriva a Bologna reduce da una batosta in campionato

La prossima avversaria del Bologna in Europa League sarà il Salisburgo: una delle ultime chiamate per un posto nella seconda fase della competizione. Pesa tanto il pareggio con il Brann conquistato in dieci ma pesante per l’inseguimento in classifica, così i rossoblù dovranno trovare i tre punti contro gli austriaci.

Una sconfitta incredibile

In Bundesliga austriaca il Salisburgo guida la classifica con 25 punti, uno in più del Rapid Vienna. Nella giornata di ieri però gli austriaci targati Red Bull hanno perso una grande occasione per allungare in classifica. Contro il Wsg Tyrol, formazione terzultima in classifica, la capolista si era portata sul 2-0 e sembrava veleggiare tranquilla verso i tre punti. In poco più di mezz’ora però un blackout ha visto i padroni di casa subire ben tre gol e perdere in maniera rovinosa una gara che sembrava già vinta.

Una rimonta maturata dal 64esimo in poi, il Salisburgo era infatti già sul 2-0 al 37esimo grazie alle reti di Yeo e Baidoo. Al minuto sessantaquattro la prima rete degli ospiti, dopo dieci minuti il pareggio e in pieno recupero il rigore decisivo che ha condannato la Red Bull Arena.

Per un posto in seconda fase

La formazione di Thomas Letsch non sta entusiasmando neanche in Europa League: una vittoria contro il Go Ahead e tre sconfitte con Porto, Lione e Ferencvaros. La condanna in classifica non è ancora definitiva ma se il Bologna con i suoi 5 punti sente l’urgenza di vincere per gli Austriaci con soli 3 è un’assoluta emergenza.

Al Dall’Ara sarà una partita delicata: per Bidsturp e compagni un’ultima spiaggia, per Il Bologna una partita decisiva nella quale conteranno solo i tre punti per conquistare una seconda fase in campo europeo dai tanti risvolti positivi.

