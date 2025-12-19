A margine della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Santiago Castro – oltre a Di Vaio -si è espresso in un’intervista ai microfoni di Mediaset sul prossimo avversario del Bologna. La posta in palio è notevole, e l’attaccante argentino non si nasconde: «Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli. Dobbiamo sbagliare meno di zero, contro questo tipo di squadre se regali anche l’1% può essere difficile».

Bologna, Castro su Lautaro: «Bellissimo giocare con lui»

Sogni di giocare con Lautaro in nazionale?

«Sì, certo. Lautaro è un grandissimo giocatore che ha fatto grandissime cose in carriera: giocare con calciatori di questo livello è sempre bellissimo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook