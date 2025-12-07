Santi Castro, il Bologna gli riconsegna l’attacco

Santiago Castro di nuovo in campo dal primo minuto: l’argentino si riprende il posto da titolare a capo del reparto d’attacco del Bologna e scalda i motori per scendere in campo all’Olimpico di Roma. Un ritorno tra gli undici decisamente meritato dopo il gol che è valso ai rossoblù il passaggio ai quarti di Coppa Italia.

Castro, l’uomo delle partite secche

Nonostante sia lui il match winner della gara di giovedì, Santi ha rifiatato giocando solo una ventina di minuti finali. Gli sono bastati quelli per lasciare il segno: gol della vittoria e una buona dose di tensione risparmiata a tutti. Le partite secche non sono mai facili da affrontare, ma Castro ha dimostrato di essere particolarmente efficace quando si tratta di dentro o fuori. Ricordiamo tutti il suo gol al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Anche in quel caso, Castro match winner della partita e il Bologna volò in semifinale.

Obiettivo stagionale: continuità

Con l’ultima in Coppa Italia, l’argentino sale a quota 5 reti stagionali e adesso punta alla continuità. Sì, perché la scorsa stagione era stato in grado di segnare in tre partite consecutive contro Como, Monza e Atalanta. E qui torna prezioso il rientro in gruppo di Ciro Immobile. Il bomber da oltre 200 gol in Serie A non può garantire l’energia di Santi, ma in duetti finali come quello di Parma può dire la sua.

Adesso si fa sul serio. Le potenzialità di Castro sono sotto gli occhi di tutti: forza fisica, altruismo, garra. Cosa c’è da migliorare? La capacità di essere al posto giusto nel momento giusto. Ora sta a lui: la terza stagione in rossoblù è iniziata bene, ma la città aspetta il suo decollo.

(Fonte: Dario Cervellati, Stadio)

