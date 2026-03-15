Sassuolo-Bologna (0-1), Cambiaghi: «Nazionale? Ora mi sto concentrando solo sul Bologna». Dallinga: «Il gruppo è la nostra forza»

Triplice fischio al Mapei Stadium. Il Bologna torna da Reggio Emilia con tre punti importantissimi che fanno raggiungere ai rossoblù quota 42 e confermano l’ottavo posto in classifica. La squadra di Vincenzo Italiano trova il vantaggio al 6′ minuto grazie al gol di Dallinga che raggiunge quota cinque reti stagionali e ritrova finalmente il sorriso.

Una prestazione ottima quella dei felsinei – che oggi potevano contare anche su un Cambiaghi e un Orsolini in ripresa – sporcata solo sul finale dall‘infortunio di Skorupski. A pochi minuti dal triplice fischio infatti, il portiere polacco ha accusato uno strappo al flessore sinistro facendo preoccupare Italiano in vista dell’ottavo di ritorno di Europa League contro la Roma.

Al termine della partita, Thijs Dallinga e Nicolò Cambiaghi (oggi premiato come player of the match) hanno commentato la prestazione dei rossoblù oggi in Sassuolo-Bologna.

Sassuolo-Bologna: il commento di Cambiaghi

«È una vittoria importante per noi. Il premio (di player of the match ndr) lo condivido con tutti, ma in particolare con Thijs che ha fatto un grande gol. Roma? Fino a oggi ci siamo concentrati sul Sassuolo, da domani torniamo a pensare alla Roma. Sarà naturalmente una partita importante per noi e per quello che è il percorso in Europa. Nazionale? Sinceramente mi sto concentrando giorno dopo giorno su di me e sul percorso col Bologna»

Le parole di Thijs Dallinga

«Sono contento di essere tornato al gol, sia per me che per la squadra. Non è stata una partita facile, ma è stato importante sbloccarla subito. Tutti sappiamo che il gruppo è la nostra forza, ci aiutiamo sempre gli uni con gli altri»

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