Sassuolo-Bologna (0-1), Vitik: «Corsa all’Europa? Tutto può ancora succedere»

Il Bologna conquista la vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium dopo soli 6 minuti grazie alla seconda rete in campionato di Thijs Dallinga. Tre punti fondamentali per non perdere contatto con la testa della classifica: un importante iniezione di fiducia, anche in vista della prossima sfida di Europa League contro la Roma.

A parlare in conferenza stampa al termine della partita è stato Martin Vitik, uno dei protagonisti della gara di questo pomeriggio tra Sassuolo e Bologna. Determinazione e vicinanza nei confronti di Skorupski, infortunatosi a pochi minuti dal termine della gara: ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Vitik dopo Sassuolo-Bologna

Una vittoria importante sotto diversi punti di vista – «La vittoria di oggi è molto importante, non solo per la partita di giovedì, ma anche per la classifica: sapevamo che il Sassuolo fosse molto vicino a noi, ma oggi abbiamo conquistato tre punti molto importanti».

La corsa del Bologna all’Europa è ancora aperta? – «Tutto può ancora succedere, sappiamo che la nostra corsa all’Europa è ancora aperta. Dobbiamo continuare così, a vincere tutte le partite come in Europa League, anche in campionato dobbiamo fare così. Vogliamo migliorare e continueremo a lottare per i tifosi».

L’infortunio di Skorupski: cosa hai pensato in quel momento e come siete arrivati alla soluzione? – «Se i ragazzi mi avessero chiesto se fossi potuto andare in porta, io avrei risposto che avrei dato una mano, meglio però che abbiamo fatto gioco di squadra e che Skorupski abbia finito la partita in porta».

Il percorso di crescita di Martin Vitik con la maglia rossoblù – «Ho iniziato a sentirmi sempre meglio partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Ho migliorato, ma ho ancora molte cose su cui lavorare e so che Bologna è il posto giusto farlo».

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