Ballottaggio in avanti: Castro riposa e Italiano pensa ad uno tra Dallinga e Odgaard

Quella di oggi contro il Sassuolo sarà una partita da rispettare ma pur sempre inserita in mezzo alle due gare più importanti dell’anno per il Bologna. Da metà febbraio in poi Santiago Castro ha sempre giocato titolare e Italiano avrebbe optato per un giro di riposo in vista del ritorno di Europa League contro la Roma. L’alternativa diretta dovrebbe essere Dallinga, ma l’olandese non convince da troppo e per questo potrebbe esserci un ritorno alle origini per Jens Odgaard.

Opzione Dallinga

Nello specifico Thijs sarebbe il vice Castro, passato a questo ruolo dopo un alternanza che non ha mai portato il centroavanti numero 24 a convincere. Meglio in Europa, dove ha segnato tre gol ma mai incisivo in Italia se non contro il Napoli ormai troppi mesi fa.

Italiano gli ha dato diverse opportunità ma queste non sono mai state ripagate e ormai anche l’ambiente rumoreggia quando lui entra in campo. Quella di oggi potrebbe essere una delle ultimissime occasioni per, con un colpo di coda, provare a mandare segnali di rilancio in un avventura che sembra essere sempre più vicina ai titoli di coda.

Odgaard e il ritorno al passato

Per il danese una situazione molto diversa. Jens tra l’anno scorso e l’inizio di quest’anno è stato uno dei punti fermi del Bologna. Sulla trequarti ha convinto e brillato con gol, assist e quantità, poi il calo e il successivo cambio di modulo. Da quel momento i poi Odgaard è diventato quasi un oggetto misterioso, Italiano ha provato ad adattarlo come mezz’ala, ruolo nel quale non lo ha però mai convito.

L’ultimo lampo di talento è arrivato due settimane fa a Pisa, con un gol dei suoi, inventato di sana pianta e frutto del suo talento. Ora, lui che a Bologna arrivò proprio da numero 9, potrebbe tornare a guidare l’attacco nella sfida odierna contro il Sassuolo. Il gol lo ha dentro, come dimostrato più volte, sta allo staff tecnico decidere se crederci o provarci ancora con Dallinga.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

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