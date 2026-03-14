Reduce dalla sconfitta in campionato contro il Verona e dal pareggio contro la Roma, entrambe in casa, il Bologna va a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I rossoblù provano a ritornare al successo, soprattutto per rilanciarsi in vista del ritorno degli ottavi di Europa League.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Sassuolo e Bologna.

Sassuolo-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 29^ giornata;

Partita: Sassuolo-Bologna;

Data: domenica 15 marzo 2026 ;

; Orario: 15:00;

Luogo: Mapei Stadium, Reggio Emilia ;

; Canale TV: Zona DAZN canale 214 di Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Lipari, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mario; Pobega, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna, reduce da due non vittorie di fronte al pubblico di casa, va in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilaia per sfidare il Sassuolo. Lontano dal Dall’Ara, la squadra di Vincenzo Italiano ha ruolino di marcia ben diverso e vuole tornare a vincere per giungere nel migliore dei modi alla gara di ritorno contro la Roma.

Nella trasferta emiliana nella città del Tricolare, Italiano potrebbe approntare un piccolo turnover per arrivare nel migliore dei modi al ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I neroverdi arrivano alla sfida contro la squadra felsinea con cinque vittorie nelle ultime sei partite.

La formazione di Fabio Grosso, uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza rossoblù per un eventuale post Italiano, è praticamente salva ed è un cliente scomodo. La squadra dell’ex Campione del Mondo 2006 gioca un calcio propositivo ed è particolarmente pericolosa in casa. Tuttavia, concede tanto in fase di non possesso e può essere un avversario che fa “al caso” del Bologna.

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