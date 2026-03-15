Sassuolo-Bologna, le condizioni dei tre infortunati nel match

La gioia di tornare subito dopo uno stop inaspettato alla vittoria in campionato. L’amarezza di perdere tre pedine in una sola partita, tra cui una fondamentale. Sassuolo-Bologna è già agli archivi di questa Serie A, con il gol da tre punti di Thjis Dallinga che permette ai rossoblù di continaure a guardare verso l’alto e di arrivare mentalmente al top a Roma-Bologna di giovedì. Vediamo, però, i primi aggiornamenti in casa Rossoblù sui tre stop forzati.

Sassuolo-Bologna, il comunicato sugli infortuni

Lorenzo De Silvestri è stato sostituito a causa di un risentimento ai flessori destri; Nikola Moro a causa di una contusione all’anca; Lukasz Skorupski ha riportato un risentimento ai flessori sinistri.

Il bollettino in vista di giovedì

Breve, come è normale che sia subito dopo l’accaduto, il responso primario arrivato dai Rossoblù al termine di Sassuolo-Bologna sulle condizioni dei tre infortunati nel corso del match. La preoccupazione più grande, anche senza sottolinearlo, è per le condizioni di Lukasz Skorupski, che dalle espressioni a fine partita non lasciava sicuramente presagire un recupero lampo. Il numero 1 polacco ha accusato immediatamente il fastidio, proprio come in occasione dell’infortunio contro il Napoli, quella volta alla gamba destra. Lorenzo De Silvestri ha tentato di rimanere in campo ma dopo poco ha dovuto alzare definitivamente bandiera bianca. Nikola Moro, invece, sembra tra tutti colui che ha subito l’infortunio “minore”, arrivato da uno scontro di gioco e che lascia spazio al recupero, almeno per la panchina, in vista di giovedì.

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