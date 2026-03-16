L’uomo della domenica – Jhon Lucumì (ma non solo…)

Una vittoria necessaria. Per la classifica e per il morale. Soprattutto, aggiungiamo, per l’andamento di questo Sassuolo-Bologna: un vantaggio gestito e meritato, contrapposto a ben tre infortuni durante il match. Colui che, secondo il popolo Rossoblù, merita la palma di “uomo della domenica” è il baluardo della difesa, Jhon Lucumì, che anche contro i neroverdi ha dimostrato quanto sia fondamentale per la retroguardia Rossoblù. Non è il solo, però, a brillare nel pomeriggio di Reggio Emilia.

Jhon Lucumì, più che fondamentale

Durante il periodo nero di risultati in casa Bologna, un’assenza dal peso specifico non quantificabile è stata quella di Jhon Lucumì. Con il colombiano, e non è un segreto, la retroguardia Rossoblù ha tutto un altro volto. E lo si è visto anche in Sassuolo-Bologna: il numero 26, pur non rubando sempre l’occhio, è il faro della difesa, e lo raccontano ancor di più i numeri della sua partita.

Ben 11 contributi difensivi nelle azioni più pericolose del Sassuolo: 4 contrasti vinti, un’intercetto fondamentale e 6 chiusure, a riprova di come possa essere definito per davvero un “uomo ovunque”. È ampiamente l’elemento più importante per la difesa di Vincenzo Italiano, il quale non ci pensa nemmeno a farlo riposare se è in queste condizioni: ogni partita è importante, e in ogni partita uno come Jhon Lucumì fa la differenza.

Sassuolo-Bologna ha anche altri volti

La partita del Mapei Stadium, però, ha avuto più un concetto armonico, di gruppo, più che singolo. La squadra, tutta, è sembrata girare all’unisono, esaltando anche altri interpreti oltre a Jhon Lucumì. Basti pensare al premiato dalla Lega Serie A in campo, e cioè Nicolò Cambiaghi: tanto aiuto dietro, tanti recuperi e una brillantezza davanti non ancora come quella dei bei tempi, ma in miglioramento. Oppure allo stesso compagno di reparto di Lucumì, e cioè Martin Vitik: un salvataggio che vale un gol, e tanta presenza nei momenti chiave, per blindare la retroguardia.

Oltre a loro, è giusto menzionare due elementi che, tanto quanto Lucumì, hanno portato i tre punti sotto le Due Torri: Thijs Dallinga e Lukasz Skorupski. Il primo con il gol decisivo di Sassuolo-Bologna, il quale già dopo pochi minuti aveva indirizzato il match (fondamentale, soprattutto contro squadre come i neroverdi). Il secondo, invece, con almeno tre interventi decisivi (seppur non spettacolari) e per l’immenso sforzo di rimanere in campo nei minuti finali sul dolore, per non mettere a repentaglio il risultato e una vittoria che, anche per questi gesti, vale molto di più.

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