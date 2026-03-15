Sassuolo-Bologna, dubbi e rotazioni: le possibili mosse di Italiano

Nel pieno della settimana più intensa della stagione, l’idea di vedere un Bologna con diverse novità nell’undici iniziale è più che plausibile. Le rotazioni saranno inevitabili, anche se le decisioni di Vincenzo Italiano continuano ad essere difficili da decifrare. Come già accaduto in altre occasioni simili, alla vigilia non sono arrivate indicazioni ufficiali che possano chiarire le scelte del tecnico.

Dubbio tra i pali e difesa da ridisegnare

Tra i pali, questa potrebbe essere l’occasione giusta per vedere all’opera Ravaglia. Tuttavia, le gerarchie delle ultime settimane parlano di uno Skorupski quasi intoccabile. Discorso simile per Lucumí, reduce da una lunga striscia di presenze dal primo minuto: difficile immaginare che possa fare una pausa proprio ora. Ma le scelte di Italiano, come detto poco sopra, sono imprevedibili: chissà che vedremo un Bologna parzialmente rivoluzionato…

Al centro della difesa dovrebbe trovare spazio Vitík, con il posto al suo fianco conteso tra Casale e Heggem. Il norvegese ha finalmente ritrovato continuità negli allenamenti dopo l’infortunio, ma resta da capire se lo staff tecnico preferirà preservarlo in vista dell’impegno di giovedì all’Olimpico.

Sulle corsie esterne si profilano possibili novità. A destra Zortea parte leggermente avanti, con De Silvestri pronto a subentrare. Sul lato opposto, il fatto che Lykogiannis sia destinato a scendere in campo in Europa League – complice la squalifica di Miranda – lascia pensare a una maglia da titolare per quest’ultimo nella gara odierna.

Bologna, attenzione al capitolo Centrocampo: le possibili scelte di Italiano

In mezzo al campo le scelte saranno inevitabilmente condizionate dalla necessità di dosare le forze. Freuler è tornato disponibile dopo aver scontato la squalifica, ma non è escluso che possa partire dalla panchina per arrivare più fresco al prossimo confronto. Stop forzato invece per Ferguson, che dovrà osservare il turno di squalifica proprio in questa gara. Tutto lascia pensare a una linea mediana composta da Moro, Sohm e Odgaard, chiamati a garantire l’equilibrio impostato da Italiano.

Sassuolo-Bologna con un attacco rivisitato

Davanti si prospetta un attacco rinnovato. Bernardeschi e Rowe potrebbero essere tenuti a riposo, così come Castro. Le chiavi del reparto offensivo dovrebbero quindi passare a Orsolini e Dallinga, con Cambiaghi favorito su Dominguez per completare il tridente.

Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

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