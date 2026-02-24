L’irripetibile Italiano: 90 formazioni diverse in 90 partite

Ieri sera contro l’Udinese, Vincenzo Italiano ha cambiato la 90esima formazione da quando è alla guida del club rossoblù. Un dato che conferma una delle scelte più caratteristiche del tecnico, che ora si sta avvicinando al record scritto con la Fiorentina.

Italiano e il “vizio” delle formazioni sempre diverse

Si dice che il lupo perda il pelo ma non il vizio e, per l’allenatore rossoblù, questo modo di dire casca a pennello. Per il tecnico di Karlsruhe infatti, possono cambiare le pedine del gioco, ma non i meccanismi con cui si diverte a mescolarle sul campo, seguendo ragionamenti minuziosi (che solo lui sa) e che prendono in considerazione una miriade di fattori tecnici, tattici, fisici e addirittura di mercato.

La formula di Italiano rimane sempre la stessa. Sin dai tempi dello Spezia, l’allenatore ha sempre apportato cambiamenti nell’11 titolare di partita in partita. Caratteristica che si è portato anche a Firenze dove ha stabilito un vero e proprio record.

Con la Fiorentina infatti, Vincenzo Italiano è arrivato ad un totale di 140 formazioni diverse consecutive tra l’estate del 2021 e l’inizio di marzo 2024. Un traguardo che ha spazzato via il precedente record appartenuto a Massimiliano Allegri, fermo a quota 112.

Con il Bologna si avvicina a quota 100

Nel suo primo anno alla guida del Bologna, Italiano ha terminato la stagione con un totale di 51 formazioni diverse in 51 gare (di cui 38 in campionato, 8 in Champions League e 5 in Coppa Italia) e quest’anno non si è ancora ripetuto una volta.

Dall’inizio della stagione 2025/26 infatti, il tecnico non ha mai utilizzato la stessa formazione per le 39 gare disputate (26 in campionato, 9 in Europa League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa). Un totale quindi, di 90 formazioni differenti: numero che, conoscendo il tecnico, è destinato a salire ancora.

Formazioni diverse per coinvolgere tutta la rosa

Le continue rotazioni hanno certamente lo scopo di far fronte agli impegni ravvicinati permettendo il recupero ai giocatori, tuttavia c’è un’altra motivazione a cui l’allenatore tiene particolarmente.

Italiano infatti, vuole che tutta la rosa si senta – e sia difatti – coinvolta. I giocatori apprendono il giorno stesso della partita se saranno titolari o meno e questo, fa sì che ognuno di loro sia sempre pronto mentalmente e fisicamente.

C’è da dire poi che quest’anno, il tecnico rossoblù si è dovuto imbattere anche in cambi di formazione “forzati” a seguito della maledizione degli infortuni che ha colpito il Bologna tra ottobre e dicembre. Basti pensare agli “insostituibili” Remo Freuler e Lukasz Skorupski: pedine che, probabilmente, Italiano avrebbe felicemente ripetuto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook