Chi è Andreas Schjelderup, l’ala norvegese che piace al Bologna

Il Bologna non smette di cercare talenti per rinforzarsi e migliorare la qualità della sua rosa. Uno dei ruoli nei quali la squadra rossoblù rischia di avere spesso ricambio è quello degli esterni, molto ambiti sul mercato. Ecco perché il Bologna guarda al mercato estero e osserva anche Andreas Schjelderup del Benfica.

Conosciamo meglio il profilo dell’esterno offensivo norvegese.

La carriera di Andreas Schjelderup

Andreas Rædergård Schjelderup, nato il 1 giugno 2004 a Bodø, nel nord della Norvegia, oltre il Circolo Polare Artico, è un calciatore norvegese che ricopre principalmente il ruolo di esterno sinistro o attaccante nel Benfica, in Portogallo.

Carriera giovanile e primi passi

Cresciuto nel settore giovanile del Bodø/Glimt, Schjelderup è stato uno dei giovani talenti più ricercati in Europa per la sua generazione.

Nel luglio 2020 si trasferisce a parametro zero al Nordsjælland, in Danimarca, con l’obiettivo di trovare un contesto che gli garantisse spazio in prima squadra.

Nordsjælland

Durante la stagione 2020-21 viene promosso in prima squadra. Fa il suo esordio il 7 febbraio 2021 a 16 anni e 248 giorni, diventando uno dei più giovani esordienti nella massima divisione danese.

Il 12 marzo 2021 segna il suo primo gol tra i professionisti, nella vittoria per 3-0 sul campo del Lyngby BK, diventando il più giovane marcatore della storia del suo club in Superligaen. La prima stagione da professionista lo vede subito Protagonista con 7 presenze e 3 reti.

La sua esperienza danese è un crescendo. E, nel complesso, col Nordsjælland fa registrare 55 presenze e 17 reti nella prima squadra.

Benfica

Il 12 gennaio 2023 firma un contratto quinquennale con il Benfica, per circa 14 milioni, bonus compresi. Al Nordsjælland, inoltre, viene concessa una percentuale pari al 20 % in caso di futura rivendita.

L’inserimento nella prima squadra del Benfica non è immediato e nei primi mesi gioca anche per la squadra B delle Aquile.

Ritorno in prestito al Nordsjælland

Per la stagione 2023/24 viene ceduto nuovamente in prestito al Nordsjælland per 2,5 milioni di euro, ottenendo maggiore continuità. 38 presenze in tutte le competizioni con 10 gol e 11 assist.

Ritorno al Benfica

Dal 2024/25 torna stabilmente al Benfica e segna il suo primo gol ufficiale per il club il 27 ottobre 2024 nell’incontro di Primeira Liga. Nella prima vera annata con il Benfica gioca poco da titolare, ma colleziona 40 presenze, 5 reti e 8 assist.

Nella stagione in corso, Schjelderup ha già giocato 17 gare, segnando due reti e servendo due assist.

Schjelderup in Nazionale

Schjelderup ha rappresentato la Norvegia a vari livelli giovanili: under 15, under 16, under 18, under 19, collezionando 25 presenze e segnando 4 reti in totale. Ma è in under-21 che dà il meglio di sé con 12 presenze e 8 reti.

Attualmente fa costantemente parte della Nazionale maggiore norvegese. L’esterno del Benfica ha debuttato con la nazionale maggiore norvegese nel giugno 2024, e fin qui ha totalizzato 8 reti.

Caratteristiche fisiche

176 cm x 73 kg, è un ectomorfo, con una struttura muscolare molto asciutta e poco sviluppata sia negli arti superiori che in quelli inferiori. Ha gambe piuttosto lunghe rispetto alla statura, ma ha un passo molto breve e rapido. Ha una grande velocità negli spazi brevi, mentre sul lungo non è dotato di particolari capacità. Dal punto di vista dell’agilità negli spazi brevi, Schjelderup è quello che si potrebbe definire un “furetto” perché può fuggire da qualsiasi raddoppio.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, Schjelderup è dotato di un’ottima tecnica individuale, grazie alla quale ha un ottimo controllo del pallone nonché una grande conduzione della sfera. Tocca il pallone principalmente col piede destro, ma all’occorrenza utilizza anche il mancino.

Essendo un brevilineo, Andreas è uno di quei giocatori che col pallone tra i piedi nella conduzione tocca il pallone molto spesso e manda fuori giri i diretti avversari.

Grazie alla sua rapidità e alla sua tecnica individuale ha un’ottima capacità di dribbling nell’uno contro uno. Col suo piede destro e la velocità delle sue gambe è in grado di anticipare l’intervento di qualsiasi avversario, puntando e spostando il pallone prima del loro intervento.

Schjelderup gioca prevalentemente largo sulla sinistra per partire palla al piede o essere isolato nell’uno contro uno e avere il piede preferito, il destro, libero per i suggerimenti al centro dell’area verso la porta. O, in alternativa, per andare alla conclusione in porta.

Da questa posizione, ama partire anche se è formalmente schierato come seconda punta/trequartista piuttosto che esterno sinistro offensivo.

Dal punto di vista balistico, è molto dotato. Il suo piede destro è molto preciso e può mettere il pallone praticamente ovunque. È molto dotato soprattutto nel servire il pallone preciso sulla testa e sul piede dell’avversario per siglare un assist. Ugualmente preciso, il suo destro è altrettanto pericoloso anche quanto tira verso lo specchio.

Schjelderup e i difetti dentro e fuori dal campo

Andreas Schjelderup deve crescere dal punto di vista della mentalità. Il giovane giocatore del Benfica deve migliorare nella continuità dell’espressione del proprio talento. Finora, nella sua carriera, non è stato abbastanza continuo tra una partita e l’altra ma anche all’interno della gara stessa.

La necessità di crescere al punto di vista caratteriale, umano e professionale è anche testimoniato da qualche problema extra campo.

