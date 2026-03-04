Serie A, gol e punti dalla panchina: ecco dove si colloca il Bologna

“Chi entra dalla panchina può fare la differenza” è la frase che Vincenzo Italiano ripete in continuazione da quando è alla guida del Bologna e finora, non si può dire che non abbia portato i suoi frutti.

La dimostrazione? Vive “rent free” nella nostra testa da domenica scorsa, e si tratta del memorabile fuoricampo di Jens Odgaard che, subentrato nel secondo tempo di Pisa-Bologna, ha regalato la vittoria ai rossoblù al 90′ minuto. Scopriamo ora più nel dettaglio chi, tra le squadre di Serie A, ha fatto più punti e ha segnato più reti con giocatori subentrati proprio dalla panchina.

Serie A: le squadre che hanno guadagnato più punti con i subentrati

Se parliamo esclusivamente dei punti guadagnati grazie ai subentrati, a guidare la classifica è la Juventus che ha totalizzato ben 8 punti. Secondo posto per il Milan (7 punti), terzo invece per il Lecce (5 punti). La medaglia di legno è invece suddivisa tra quattro squadre tra cui compare anche il Bologna.

Sono 4 infatti, i punti conquistati dai felsinei, dal Cagliari, dal Genoa e infine dal Parma. Lazio, Como, Atalanta e Sassuolo sono fermi a 3 punti, mentre 2 sono quelli guadagnati da Pisa, Cremonese, Fiorentina e Verona. Sul gradino più basso della classifica ci sono Roma (1), e Torino e Udinese con zero punti.

Le squadre che hanno segnato più gol dalla panchina: terzo posto (condiviso) per il Bologna

La classifica è invece diversa se ci concentriamo sul numero dei gol fatti da giocatori entrati dalla panchina. In questo caso, a troneggiare è l’Inter con un totale di 11 reti segnate dai subentrati. Secondo posto a pari merito per Juventus, Atalanta e Cagliari con 8 gol, mentre il terzo posto risulta affollato.

A spartirsi la medaglia di bronzo sono infatti Bologna, Milan, Genoa, Como e Roma con 6 reti. Ad averne fatti meno di tutti invece, sono state Udinese e Verona a quota 2 reti.

Bologna, i “panchinari” più decisivi

Tra i rossoblù, i “panchinari” che hanno fatto più gol sono stati Jens Odgaard e Federico Bernardeschi con 2 reti a testa. Per quanto riguarda il danese, l’ultimo gol è stato proprio quello realizzato domenica scorsa a Pisa, mentre il primo gol da subentrato è stato quello del 2-1 nella trasferta a Lecce, poi finita in parità (2-2).

Bernardeschi invece, ha segnato entrambi i gol da subentrato contro l’Udinese: la prima volta nella trasferta a Udine dove firmò il 3-0 al 94’, e infine nella gara di ritorno al Dall’Ara dove ha segnato il rigore vincente (1-0), esattamente venti minuti dopo la sua entrata in campo al 55’.

Gli altri due gol dei 6 totali, portano la firma di Riccardo Orsolini – a segno in Cagliari-Bologna (0-2) – e quella di Giovanni Fabbian in Bologna-Fiorentina (1-2).

