Bologna FC
Serie A, quanto sono fedeli i giocatori alla propria squadra? Il Bologna si fa riconoscere
Il Bologna ha dimostrato in più occasioni, con i fatti, di essere un gruppo unito e fedele, ma oggi lo certificano anche i numeri.
La fedeltà, nel calcio moderno, è un valore sempre più raro. Eppure c’è una classifica – pubblicata da Transfermarkt – che mette il focus proprio su questo. Si concentra su quanto, i giocatori, siano fedeli alla squadra in cui militano. È proprio da tale classifica che capiano come in Serie A esistano ancora club che hanno scelto di costruire nel tempo. Tra queste c’è anche il Bologna.
Secondo i dati relativi alla stagione 2025/26, i rossoblù occupano il sesto posto tra le rose più “fedeli” del campionato, con una permanenza media dei giocatori di 810 giorni. Davanti ci sono realtà quali Atalanta (1.514 giorni), Inter (1.352), Juventus (1.106), Napoli (1.084) e Lazio (952). Subito dietro invece Roma, Sassuolo, Pisa e Lecce.
Fedeltà come bussola nei momenti difficili
È un dato che assume ancora più valore se letto dentro il momento della stagione rossoblù. Nelle ultime settimane il Bologna ha attraversato una fase complicata, con risultati altalenanti tra campionato e impegni ravvicinati. Proprio per questo la vittoria di ieri per 1-0 sul campo del Sassuolo vale molto più di tre punti. È un successo che restituisce fiducia alla squadra e che arriva nel momento più delicato e importante della stagione, a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma.
Il dare e avere nella rosa del Bologna
È anche grazie a questa continuità che il Bologna ha saputo reagire nei momenti difficili e costruire il proprio percorso europeo. La “fedeltà” della rosa non è soltanto una statistica: è un indicatore di stabilità.
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