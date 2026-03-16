Europa League, verso Roma-Bologna: vincere aiuta a vincere (Il Resto del Carlino)

Il Bologna batte 1-0 il Sassuolo in trasferta e archivia una vittoria importantissima in campionato: si tratta di un successo fondamentale per il morale e per la classifica, soprattutto in vista dell’Euroderby di giovedì sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Verso l’Europa League: bene il Bologna a Reggio Emilia, pesante ko per la Roma a Como

Quella dell’Olimpico sarà una gara difficilissima per i rossoblù, soprattutto considerando che i giallorossi di Gasp arrivano da ben due ko consecutivi in campionato: quella contro il Genoa e quella di ieri nello scontro diretto in chiave Champions contro il Como. Douvikas e Diego Carlos hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato dal solito Malen, conquistando così la vittoria per 2 a 1 davanti al pubblico del Sinigaglia. I lariani si sono dunque confermati in quarta posizione, salendo a quota 54 punti. 51 punti per la Roma, che invece è scivolata al sesto posto della graduatoria.

Vittoria fondamentale, invece, per il Bologna di Vincenzo Italiano, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha “vendicato” l’1-2 subito domenica scorsa contro un Hellas Verona vicinissimo alla retrocessione. Ieri, invece, i felsinei hanno superato il Sassuolo di Fabio Grosso per 1 a 0 grazie a un gol al 6′ di Dallinga.

Italiano: «Comunque vada giovedì daremo il massimo»

Una bella vittoria per i ragazzi di Vincenzo Italiano, “sporcata” solamente dall’infortunio di Lukasz Skorupski. Il portiere polacco ha accusato un problema muscolare e con ogni probabilità non sarà disponibile per la gara di giovedì sera. Strappo muscolare anche per il Sindaco Lollo De Silvestri, che però non fa parte della lista Uefa, mentre Nikola Moro ha subito una contusione all’anca.

Anche se gli infortuni preoccupano, Vincenzo Italiano può comunque contare su una panchina molto lunga in vista di giovedì. Bernardeschi e Rowe si stanno ritagliano uno spazio sempre maggiore, il nuovo arrivato Sohm si è inserito bene nella squadra e Jhon Lucumí è ormai un pilastro della difesa. Luci e ombre, con Cambiaghi e Orsolini che stanno brillando molto meno rispetto alla prima metà della stagione (in cui avevano ottenuto anche la convocazione in Nazionale).

In ogni caso, Vincenzo Italiano suona la carica per giovedì. «Comunque vada potete essere certi che daremo l’anima. Siamo pronti a giocarci il tutto e per tutto» ha detto il tecnico rossoblù post Sassuolo-Bologna.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Gianmarco Marchini)

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