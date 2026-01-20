Il Bologna femminile vince il primo match del 2026: Brescia battuto 3-1

È iniziato al meglio il 2026 del Bologna femminile: davanti al pubblico di casa, infatti, le rossoblù si sono aggiudicate per 3 reti a 1 il big match contro il Brescia (sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B). In gol Cavallin e Marengoni, oltre alla solita Jansen.

La partita – Il gol di Poli non basta: Jansen, Cavallin e Marengoni portano il Bologna femminile al quarto posto

La partita è cominciata subito in discesa per il Bologna: al Bonarelli di Granarolo Emilia le padrone di casa sono passate in vantaggio dopo 11′ dal fischio d’inizio grazie a Sofieke Jansen, brava a sfruttare un assist di Cavallin: per l’olandese è l’ottavo gol in campionato. Alla mezzora di gioco, tuttavia, la compagine lombarda ha trovato il pareggio: è stata Poli a siglare il momentaneo 1-1 con un tiro-cross che a sorpresa ha scavalcato Lauria finendo in porta.

Nella ripresa, però, le rossoblù sono ripartite all’attacco e hanno trovato meritatamente il gol del 2-1. Questa volta è stata Cavallin (già autrice dell’assist sul gol precedente) a raccogliere un passaggio di Jansen e a trovare così la sua seconda rete stagionale. A pochi minuti dalla fine, poi, Marengoni ha segnato il definitivo 3-1, chiudendo di fatto la sfida del Bonarelli.

Matteo Pachera e le sue ragazze (tra cui la nuova arrivata Alice Pellinghelli) hanno ottenuto così una vittoria importante per la classifica, conquistando la quarta posizione con 26 punti e allungando proprio sul Brescia (rimasto a quota 20). Le felsinee chiudono il girone d’andata con 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (l’ultima delle quali a inizio dicembre contro il Cesena).

Il tabellino di Bologna-Brescia

Marcatrici: 11’ Jansen (Bo), 32’ Poli (Br), 64’ Cavallin (Bo), 86’ Marengoni (Bo).

Bologna: Lauria, Passeri, Tironi, Fracaros (59’ Pellinghelli), Giai (59’ Marengoni, 90’ Lahteenmaki), Re, Cavallin (69’ Lo Vecchio), Tardini (59’ Fusar Poli), Giovagnoli, Raggi, Jansen. All. Pachera.

Brescia: Tasselli, Brayda, Magri, Viviani (60’ Cacciamali), Capitanelli, De Biase, Poli, Meneghini, Donda, Micciarelli, Shikai. All. Zenoni.

(Fonte: Bolognafc.it)

