Femminile – Il Bologna perde 2-1 il derby contro il Cesena

Nel primo pomeriggio è andato in scena il big match della dodicesima giornata di Serie B femminile, con il Bologna di Matteo Pachera impegnato in trasferta contro il Cesena. Per entrambe le squadre si è trattato di un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto della classifica. Sono state le padrone di casa, però, ad aggiudicarsi per 2-1 il derby emiliano-romagnolo.

La partita – Jansen porta in vantaggio il Bologna femminile, poi la vittoria in rimonta del Cesena

Dopo aver vinto 3-2 contro l’Hellas Verona grazie a una tripletta di Rognoni, il Bologna femminile è andato a caccia di punti anche sul campo del Cesena. La sfida è apparsa fin da subito molto equilibrata, con guizzi da entrambe le parti. Il Bologna ha anche centrato una traversa con Fusar Poli, prima del gol del vantaggio segnato allo scadere del primo tempo dalla solita Jansen: l’olandese ha ora all’attivo 7 reti stagionali.

Nella ripresa, però, la musica è cambiata. All’ora di gioco ecco l’1-1 di Cesena, che ha riportato la partita in parità con De Muri. A pochi minuti dalla fine, poi, Di Luzio ha realizzato anche il 2-1: le romagnole hanno dunque completato la rimonta, condannando le felsinee alla loro terza sconfitta in campionato.

Il Bologna è dunque rimasta a quota 23 punti in classifica, perdendo l’occasione di salire in seconda posizione. In attesa delle altre partite del weekend, mister Pachera e le sue ragazze sono scivolate al terzo posto, superate dallo stesso Cesena (secondo con 24 punti).

Il tabellino

Marcatrici: 41’ Jansen (B), 63’ De Muri (C), 85’ Di Luzio (C).

Cesena: Serafino, Nano, Fadda, Groff, Zappettini (86’ Testa), Cocino (61’ Zamboni), Di Luzio, Milan (70’ Ciano), Zannini, Catena, Calegari (61’ De Muri). All. Rossi.

Bologna: Lauria, Passeri, Fusar Poli, Fracaros, Giai (59’ Tironi), Re, Cavallin (78’ Marengoni), Spinelli (88’ Lo Vecchio), Rognoni, Raggi, Jansen (78’ Martiskova). All. Pachera.

(Fonte: Bolognafc.it)

