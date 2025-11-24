Femminile – Un super Bologna stende il Venezia 0-7

Secondo successo consecutivo per il Bologna femminile, che domenica pomeriggio ha conquistato una vittoria schiacciante sul campo del Venezia penultimo della classe: nel corso del decimo turno di Serie B, le ragazze di Matteo Pachera hanno battuto le arancioneroverdi per 7 a 0, centrando allo stesso tempo la vittoria numero 100 nella propria storia.

La partita – Fracaros, Re, Tironi e una tripletta di Jansen: il Bologna femminile batte il Venezia 7-0 e sale in terza posizione

Dopo lo 0-4 ottenuto domenica scorsa in casa della Freedom, le rossoblù sono tornate in campo con l’obiettivo di portare a casa altri punti importanti per la classifica. La partita si è sbloccata dopo tre minuti di gioco a causa di un’autorete di Lamti: 0-1 per le ospiti. Il Bologna, però, non si è accontentato, dando vita a un match dominato in lungo e in largo.

Al 35′ Caterina Fracaros ha firmato lo 0-2, nonché sua prima rete con la maglia rossoblù. Nella ripresa, poi, è andato in sena un vero e proprio assolo di Sofieke Jansen: la centrocampista olandese ha realizzato ben 3 reti (al 55′, al 69′ e all’89’), salendo tutto d’un colpo a quota 6 gol in campionato e diventando contemporaneamente la miglior marcatrice stagionale del Bologna. Poco prima si era iscritta al registro marcatori anche Cecilia Re: primo gol in rossoblù per l’ex Sampdoria, arrivata sotto le Due Torri dalla Sampdoria durante il calciomercato estivo. Nel finale è arrivato anche il definitivo 0-7 segnato dall’ex Cesena Carolina Tironi, a quota 4 gol in stagione.

Grande colpo esterno per le ragazze di mister Pachera, che hanno approfittato del capitombolo del Lumezzane (sconfitto 0-1 dall’Arezzo) per salire al terzo posto in classifica a quota 20 punti. Ora il Cesena secondo della classe dista solo una lunghezza, mentre il Como capolista è a più 5.

Il tabellino

Marcatrici: 3’ aut. Lamti (V), 35’ Fracaros (B), 55’, 69’, 89’ Jansen (B), 84’ Re (B), 94’ Tironi (B).

Venezia: Beka, Duarte Crespo, Doneda, Ballo (60’ Liva), Zuanti, Gismann, Lamti (66’ Marin), Novelli, Mazis (75’ Airola), Morin (60’ Orlandi), Cortesi. All. Oliveira.

Bologna: Lauria, Passeri (72’ Spinelli), Fusar Poli (66’ Tardini), Fracaros (70’ Tucceri Cimini), Giai (66’ Tironi), Re, Cavallin (70’ Lo Vecchio), Rognoni, Giovagnoli, Raggi, Jansen. All. Pachera.

(Fonte: Bolognafc.it)

