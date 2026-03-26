Si ripopola Casteldebole: passi avanti per Odgaard

Casteldebole è tornata a popolarsi. Dopo qualche giorno di riposo, Vincenzo Italiano si è ritrovato al centro sportivo Niccolò Galli insieme ai calciatori non convocati dalle rispettive nazionali per questa sosta. Da Cambiaghi a Pessina, passando per i compagni impegnati in giro per il mondo. L’allenatore rossoblù ha cominciato a preparare i prossimi impegni a ranghi ridotti, in attesa di riabbracciare le pedine mancanti e recuperare anche qualche infortunato.

Gli impegni dei Nazionali

Alla vigilia della semifinale dei playoff per l’Italia, Cambiaghi non è stato convocato dal CT Gattuso per affrontare la selezione britannica. Oggi, dunque, dei giocatori del Bologna scenderà in campo soltanto Vitik con la sua Repubblica Ceca: appuntamento alle 20:45 per la sfida con l’Irlanda, valida per i playoff di qualificazione al Mondiale. Il difensore, però, non sarà il primo rossoblù a scendere in campo in questa sosta: ieri è stato Pessina ad aprire le danze con l’Italia Under-19. Da sabato, invece, sarà la volta dei vari Freuler, Lucumí, Heggem, Moro, Helland e Ferguson.

Bologna, il punto sugli infortunati: differenziato per Odgaard

Tre giorni dopo la sconfitta interna con la Lazio, il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole: lavoro di forza e atletico esclusivamente in palestra per Castro e compagni sotto la guida di Vincenzo Italiano. Arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda gli infortunati:

per Lukasz Skorupski e Tommaso Pobega continuano le terapie per cercare di accelerare il recupero fisico, mentre Lorenzo De Silvestri prosegue il programma differenziato insieme a Jens Odgaard. Passi avanti, dunque, per il danese: l’obiettivo dello staff è di averlo a disposizione contro la Cremonese, così da aumentare la sua condizione in vista dell’andata contro l’Aston Villa.

Il Bologna è atteso da un calendario fitto nel mese di aprile: Cremonese, il doppio impegno europeo separato dalla gara contro il Lecce, seguito da Juventus e Roma. Avversari non di poco conto: per questo Italiano avrà bisogno di tutte le sue armi migliori per uscirne indenne.

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