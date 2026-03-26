Dalla Scozia all’Europa League: Ferguson e McGinn, amici oggi rivali domani

Lewis Ferguson e John McGinn sono stati entrambi convocati da Steve Clark per le due amichevoli che la Scozia affronterà contro Giappone e Costa d’Avorio. I due scozzesi saranno quindi compagni di nazionale prima della doppia sfida per i quarti di Europa League tra Bologna e Aston Villa.

Due amichevoli per Ferguson e McGinn: sabato il Giappone, martedì Costa d’Avorio

Il primo obiettivo per entrambi è sicuramente quello di mantenere la buona condizione fisica in queste settimane con la Scozia, preferibilmente tutelandosi da sforzi e possibili infortuni.

Il programma prevede la prima sfida con il Giappone sabato alle ore 18 allo stadio di Hampden Park di Glasgow, proprio dove lo scorso novembre la Scozia ha conquistato la qualificazione al Mondiale per la prima volta dal 1998. Dopodiché, martedì prossimo, la nazionale di Steve Clark affronterà la Costa d’Avorio alle 20:30 all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Ferguson, nel mirino la sfida contro l’Aston Villa

Lewis Ferguson non vede l’ora di tornare a vestire i colori della Scozia. Dopo aver saltato l’Europeo a causa della rottura del crociato, il capitano rossoblù ce l’ha messa tutta per aiutare la Tartan Army a centrare la qualificazione al Mondiale e così è stato. Fergie ha giocato 5 su 6 delle partite di qualificazione da titolare, segnando un gol contro la Grecia e poi realizzando un assist pesantissimo nell’ultima gara contro la Danimarca.

Dopo il brutto infortunio, il numero 19 ha faticato a ritornare al top delle condizioni ma, da buon scozzese, ha sempre dato tutto: basti vedere ad esempio la doppia sfida europea contro la Roma dove non ha saltato neanche un minuto, giocando ad altissima intensità. Spirito da vero highlander che dovrà mantenere anche nella doppia sfida contro l’Aston Villa.

Bologna, fai attenzione a McGinn!

A sfidare Ferguson in Europa League ci sarà quindi John McGinn che, nella gara contro il West Ham, ha tagliato il traguardo delle 318 presenze con i Villans segnando anche il gol del vantaggio su assist di Sancho al termine di un’azione flash iniziata dal piede di Martinez. Un giocatore fondamentale sia per Emery che per Clark: un giocatore intenso e pericoloso che i rossoblù conoscono bene. McGinn infatti ha segnato contro il Bologna sia in Champions League che in Europa League.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

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