Skorupski sulla vittoria del Bologna: «Non mi sento un eroe. Adesso ci riposiamo perché la prossima settimana vogliamo vincere ancora»

Il Bologna batte il Monza per due reti a uno e rompe il tabù casalingo, ottenendo un successo al Dall’Ara sei mesi dopo l’ultima volta. Partita caratterizzata dai calci di rigore. Il direttore di gara Zanotti ha infatti, ha fischiato tre penalty, di cui due in favore degli ospiti. Il primo calciato e segnato da Varela, ha colpito a freddo i ragazzi di Palladino. Il secondo è invece la fotografia di giornata. Skorupski, dopo un periodo difficilissimo, complici gli errori dell’avvio di campionato, ha ipnotizzato Cutrone dagli undici metri, guadagnando meritatamente il titolo di Mvp della partita. Di seguito le dichiarazioni del portiere rossoblù, al triplice fischio finale.

Skorupski salva risultato

Come l’hai vissuto quel calcio di rigore, in un momento molto complicato della partita?

Skorupski: «No io non mi sento eroe. Eroi siamo tutti noi oggi: tutti i titolari sono usciti con la fame, mentre chi è entrato ha dimostrato di meritare di giocare. Il merito è di tutta la squadra, io non mi sento eroe. La squadra vince tutta insieme e quando perdiamo, lo facciamo insieme.»

Dopo il Milan, questo era il test più importante?

Skorupski: «Sì, secondo me è stata una partita molto più difficile rispetto a quella con il Milan perché volevamo confermarci e avevamo la pressione addosso di non vincere da molto in casa. Adesso ci riposiamo un po’ perché la prossima settimana vogliamo vincere ancora.»

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