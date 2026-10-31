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LIVE Bologna-Monza, la diretta testuale: ecco le formazioni ufficiali

Segui in diretta gli aggiornamenti di Bologna-Monza di Serie A. Un match dal sapore speciale nel giorno del 100° anniversario dello Stadio Renato Dall’Ara. Le formazioni e la cronaca live.

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51 minuti fa

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Bologna-Monza (© 1000 Cuori Rossoblù)
Bologna-Monza (© 1000 Cuori Rossoblù)
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Non è un sabato come gli altri sotto le Due Torri. Oggi, 31 ottobre 2026, lo Stadio Renato Dall’Ara spegne esattamente cento candeline. Inaugurato il 31 ottobre del 1926 (allora “Littoriale”), lo storico impianto bolognese fa da cornice a un Bologna-Monza dal grande valore simbolico, valevole per il campionato di Serie A.

I rossoblù di mister Raffaele Palladino, grande ex di giornata, scendono in campo con l’obiettivo di onorare al meglio questo centenario, cercando finalmente punti pesanti davanti al proprio pubblico. Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00.

Verso Bologna-Milan, si prevede un Dall'Ara sold-out (©Damiano Fiorentini / 1000 Cuori Rossoblù) Monza

Stadio Renato Dall’Ara (© Damiano Fiorentini / 1000 Cuori Rossoblù)

LIVE Bologna-Monza, la diretta testuale

Ore 14:35 – Le squadre sono scese in campo da una ventina di minuti per la fase di riscaldamento. Lo stadio si sta mano a mano riempiendo.

Ore 14:10 – Ecco la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.

Ore 13:45 – In attesa delle distinte ufficiali, che verranno comunicate a circa un’ora dal fischio d’inizio, ecco le possibili scelte dei due tecnici. Il tecnico rossoblù si appresta a confermare l’impianto tattico delle ultime uscite, chiedendo massima intensità ai suoi per sbloccare la gara fin dai primi minuti.

  • BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Darmian, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Dovbyk. Allenatore: Raffaele Palladino.
  • MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

Bologna-Monza, il tabellino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Darmian, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Dovbyk. Allenatore: Raffaele Palladino. A disp.: Pessina, Happonen, Darmian, Alhassane, Helland, Heggem, El Azzouzi, Moro Amondarain, Libra, Orsolini, Dovbyk, Mbangula.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Zeballos, Dany Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric. A disp.: Thiam, Stranjar, Antov, Carboni, Bakoune, Mout, Ciurria, Colpani, Akinsanmiro, Forson, Robinson, Cutrone, Toure, Ngonge.

MARCATORI:

SOSTITUZIONI:

AMMONITI: 

ESPULSI: 

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