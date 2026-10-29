Bologna, la moviola sotto la lente: tra dubbi arbitrali e la sufficienza di Sacchi

Il mondo del rettangolo verde vive spesso di attimi fuggenti, di decisioni prese in frazioni di secondo che possono cambiare radicalmente il volto di una sfida. La gestione della direzione di gara di Milan-Bologna, terminata 2-4, ha offerto spunti di discussione accesi, svelando una serata in cui la tensione agonistica ha messo a dura prova la lucidità della squadra arbitrale.

La prestazione di Sacchi non ha convinto del tutto gli addetti ai lavori, mostrando una direzione che, pur non compromettendo il risultato finale, ha lasciato margine a più di una perplessità. In particolare, il contatto avvenuto prima della quarta marcatura rossoblù avrebbe meritato una valutazione ben più approfondita e rigorosa.

La moviola di Milan-Bologna: la gestione dei falli e delle tensioni in campo

L’intensità del match si è riflessa anche nei duelli corpo a corpo sparsi lungo i novanta minuti, dove il metro di giudizio è apparso talvolta altalenante. La reazione scomposta di Jashari nei confronti di Ferguson rappresenta l’emblema di una situazione che richiedeva polso fermo e provvedimenti disciplinari più severi.

Lasciare correre il gioco è una filosofia lodevole, ma certi episodi di nervosismo vanno arginati tempestivamente per evitare che la situazione degeneri sul piano del fair play. A tal proposito, come fotografato oggi dal giornalista Edmondo Pinna su Stadio, l’analisi dei singoli episodi chiave restituisce un quadro complesso e ricco di sfumature interpretative.

I casi da moviola: tra regolare e sospetto

Nel calderone delle decisioni esaminate spiccano diversi episodi cruciali che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Il check del VAR sulla rete di Mbangula ha confermato la regolarità dell’azione, dissolvendo i dubbi sul recupero palla di Pobega su Musah e certificando la posizione regolare di Zortea.

Nello stesso tempo, la rete del due a uno firmata da Cissè l’hanno giudicata giudicata valida poiché l’attaccante dell’Under 21 risultava tenuto in gioco da Alhassane al momento della conclusione al volo di Tomori. Tuttavia, il momento più dibattuto resta il doppio contatto su Camarda precedente il gol del due a quattro: tra Vitik e Ferguson, la gamba destra del difensore e quella della punta milanista hanno generato un episodio al limite, sul quale la direzione di gara ha sorpreso per la sua eccessiva tolleranza.

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