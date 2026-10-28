Milan-Bologna (2-4), il commento di Casale: «Questo è un punto di partenza, possiamo toglierci altre soddisfazioni»

Vincere a San Siro, trovare continuità e dimostrare che il Bologna può ancora togliersi grandi soddisfazioni. La vittoria per 4-2 contro il Milan è un segnale importantissimo per i rossoblù, che si sono mostrati in grado di reagire alle difficoltà. Una prova di carattere e compattezza, nella quale la squadra di Raffaele Palladino ha saputo aspettare il momento giusto per colpire e conquistare tre punti pesanti. Al termine della sfida, Nicolò Casale ha raccontato le sensazioni del gruppo dopo il successo di San Siro, sottolineando l’importanza della costanza di rendimento.

Con le sue parole, riportate sul sito ufficiale del Bologna FC, il difensore rossoblù ha riconosciuto i meriti del lavoro di Palladino, che è stato capace di ritrovare nello spogliatoio quelle risorse che, secondo il giocatore, erano forse mancate ad inizio stagione.

Le parole di Casale post Milan-Bologna

Casale sull’andamento della partita e la motivazione di questo Bologna:

«Vincere a San Siro è una grande emozione. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma dopo Cagliari volevamo dare continuità e ci siamo riusciti. Sapevamo che avremmo sofferto e chiudere il primo tempo in svantaggio avrebbe potuto demoralizzarci ma abbiamo aspettato, il Milan è un po’ calato e noi ne abbiamo approfittato».

Sull’approccio e il lavoro di Raffaele Palladino:

«Palladino è stato bravo a tirare fuori dal gruppo quel qualcosa in più che forse a inizio stagione ci è mancato ma che nelle stagioni precedenti avevamo mostrato. Noi siamo stati bravi a mettere in campo quello che ci ha chiesto. Questo è un punto di partenza, possiamo toglierci altre soddisfazioni».

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