Domani il sorteggio a Nyon: in caso di passaggio pronte una tra Friburgo e Roma

È presto per dirlo, senza dubbio, e sicuramente qualche gesto di superstizione è ammesso. Come è ammesso, però, dire che il Bologna, questa sera, parta avvantaggiato sul Brann, forte dello 0-1 dell’andata e del bellissimo gol di Santiago Castro. Sono due, infatti, i risultati a disposizione dei Rossoblù, che questa sera possono permettersi sia la vittoria che, eventualmente il pareggio, per staccare il pass nei tempi regolamentari. Più difficile, invece, per il Brann che, eliminata la regola dei gol fuori casa, per passare il turno dovrà obbligatoriamente vincere con due gol di distacco.

Bologna-Brann: ecco chi vi aspetta nel prossimo turno di Europa League

In ogni caso, domani alle 13 l’urna di Nyon estrarrà l’avversaria della vincente tra Bologna e Brann. Avversaria che, come per i playoff, anche questa volta è circoscritta a due possibilità.

La prima possibilità, infatti, è la Roma di Gian Piero Gasperini, per quello che sarebbe a tutti gli effetti un derby italiano. Affascinante, sicuramente, ma molto pericoloso dal punto di vista del ranking UEFA per l’Italia, che ha già perso Napoli, Inter e Juventus. Oltre a questo, però, la squadra capitolina, candidata da molti alla vittoria finale, rischia di essere un avversario pericoloso per il Bologna, vista sia la qualità della rosa che la grandissima esperienza in campo europeo.

Seconda, e forse migliore, possibilità è il Friburgo di Julian Schuster. Come per il Brann, anche con i bianconeri si tratterebbe di una riedizione della League Phase, in quel caso terminata 1-1. A differenza della Roma, quindi, il Friburgo è una squadra già conosciuta in campo internazionale e, verosimilmente, dai valori molto più simili al Bologna. Si potrebbe ipotizzare una sfida più aperta ed alla pari, dove l’entusiasmo dei Rossoblù potrebbe mettere in crisi il pragmatismo dei teutonici.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

