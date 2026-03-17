Stop a Open VAR? Gravina attacca: «Strumentalizzazione»

Open VAR potrebbe calare il sipario: il programma di approfondimento curato da DAZN sugli episodi più discussi del weekend di Serie A è sotto la lente della FIGC. Lo riporta La Stampa, spiegando come alla base di questa possibile scelta ci siano i tanti, troppi errori arbitrali commessi in questa stagione.

Una categoria da sempre sotto i riflettori quella degli arbitri, finita nell’occhio del ciclone ormai da diverso tempo. La sensazione dei vertici arbitrali in merito alla trasmissione è chiara: l’apertura totale al confronto avrebbe prodotto più danni che benefici. Anche il Presidente della FIGC Gravina nutre dei dubbi e non esclude una presa di posizione.

Gabriele Gravina duro su Open VAR

«Apriremo una riflessione su pro e contro con l’AIA per la prossima stagione» – ha commentato oggi Gabriele Gravina durante la conferenza stampa del Premio Bearzot in Federcalcio – «Quello che era una disponibilità di massima trasparenza sta diventando una forma di strumentalizzazione».

Parole forti quelle del Presidente della FIGC, volte a tutelare la figura del direttore di gara: «Se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa essere azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile. C’è un clima insopportabile all’interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno di noi un piccolo contributo».

Verso il nuovo regolamento della FIGC

A decidere il destino di Open VAR sarà la FIGC,c he all’inizio di ogni stagione sottoscrive un vincolo di 12 mesi con DAZN. L’obiettivo sarà certamente quello di ridurre le polemiche, ma il programma televisivo non è l’unico tema sul tavolo alla Federcalcio. Una riunione programmata per giovedì a Roma discuterà la richiesta di professionismo degli arbitri, a cui ne seguiranno altre per arrivare ad aprile con un nuovo piano di regolamentazione pronto per il prossimo campionato.

In Lega Serie A, invece, si lavora ad un codice di condotta che limiterebbe le proteste dei dirigenti verso la classe arbitrale: si discute per nuove sanzioni in risposta alle reazioni eccessive e scomposte.

(Fonti: Tuttomercatoweb e ANSA)

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