L’IFAB approva un nuovo protocollo VAR: ecco le novità

L’IFAB (International Football Association Board) nella sua 140^ riunione ha approvato alcune modifiche sostanziali al regolamento del calcio, in particolare sul protocollo VAR. Modifiche importanti che riguarderanno l’intervento della video-assistenza e alcune regole per la riduzione delle perdite di tempo.

Modifiche che sono state commentate in maniera positiva da Pierluigi Collina, l’ex arbitro bolognese che è a capo della commissione arbitrale della FIFA. L’organismo internazionale, inoltre, ha analizzato e constatato che le modifiche adottate al regolamento lo scorso anno, principalmente il conto alla rovescia per i portieri che raccolgono il pallone con le mani, stanno funzionando molto bene.

Tutte le modifiche entreranno in vigore a partire dal Mondiale United 2026.

L’IFAB inserisce nuovi countdown

Sulla scorta di questa novità ben riuscita, l’IFAB ha introdotto ulteriori conti alla rovescia. Uno riguarda la rimessa laterale: qualora ci fosse una perdita di tempo, l’arbitro partirà con un conto alla rovescia al termine del quale provvederà all’inversione del fallo laterale.

La stessa cosa verrà fatta anche sulle rimesse dal fondo. In questo caso, il superamento dei cinque secondi di conto alla rovescia comporterà l’inversione della decisione e l’assegnazione di un calcio d’angolo agli avversari. Questa modifica, però, sarà applicata a discrezione delle federazioni.

Battaglia totale alle perdite di tempo

L’altra novità riguardante le perdite di tempo riguarderà gli infortuni: il giocatore che rimarrà a terra, lascerà il terreno di gioco e dovrà attendere un minuto prima di rientrare. A meno che l’avversario che ne provocherà il problema fisico per cui lascerà il campo non venga ammonito o espulso. Allora il rientro potrà essere immediato.

Una ulteriore novità riguarderà le sostituzioni. Il giocatore sostituito avrà 10 secondi per lasciare il campo. Qualora impiegasse più tempo, il subentrante dovrà poi attendere un minuto prima di fare il suo ingresso.

Il nuovo protocollo VAR

Due importanti modifiche, anzi aggiunte al protocollo VAR da parte dell’IFAB. La prima riguarda innanzitutto il rosso per doppio giallo. Il secondo giallo sarà passibile di revisione. Ma attenzione solo e soltanto il secondo e solo se l’ammonizione verrà comminata. Non ci sarà revisione per secondi gialli non visti.

L’altra modifica dell’IFAB del protocollo VAR riguarderà anche i calci d’angolo. Il direttore di gara avrà la possibilità di consultarsi con la sala VAR per sistemare eventuali sviste sui corner.

