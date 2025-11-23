Tutti a bordo!

Di tempo per godersi il successo, nonostante un calendario fitto, il Bologna ne ha. Oggi, così, sarà giornata di riposo per i ragazzi di Italiano, che potranno riprendersi dalle fatiche di ieri e tifare le avversarie di Inter e Roma (Milan e Cremonese). Poi, sarà già ora di tornare in campo, con la prospettiva di una gara importante. A Casteldebole prima, da domani alle 11, e al Dall’Ara poi, perché l’Europa sta chiamando e i rossoblu devono rispondere.



Dubbi e turnover: ecco il Bologna anti-Salisburgo

Con Ravaglia tra i pali, situazione che si presenterà spesso in questo periodo, si dovrebbero ritrovare Lucumi e Zortea in difesa, con Holm che potrebbe essere convocato. Con loro, Miranda (Lyko squalificato) e uno tra il glaciale Heggem e Vitik. Poi, assieme a Ferguson, troverà spazio uno tra Pobega e Moro. Sulla trequarti, le uniche certezze sono Berna e Odgaard, ma bisogna ancora capire in che veste. Giocherà Orso? Giocherà Fabbian? Castro o Dallinga? Questo è il bello, quando si parla di Vincenzo Italiano. I posti sono tutti da sudare, nessuno è al sicuro, come in un film di Gerard Butler.

Fonte: il Resto del Carlino, Marcello Giordano

