Bologna, cosa aspettarsi dal match contro l’Udinese?

E dopo la sosta per le nazionali, l’ultima dell’anno solare 2025, è di nuovo tempo di campionato. La Serie A riparte, e per il Bologna riparte da un match tutt’altro che semplice, contro un’avversaria storicamente complicata per i Rossoblù, almeno negli ultimi anni. Sabato pomeriggio alle 15, in quel del BluEnergy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Bologna.

Una squadra, l’Udinese, da un andamento un po’ altalenante nei risultati nelle ultime settimane, ma che ha un’identità molto precisa e che ha messo in difficoltà chiunque. Dall’altra parte un Bologna con il vento in poppa, ma che arriva ad un match non banale con più di una defezione importante, le quali, però, non dovranno essere un freno per le ambizioni Rossoblù. Cosa aspettarsi da Udinese-Bologna?

Udinese-Bologna: superare le difficoltà

La prima difficoltà è, appunto, la storia recente nei match contro i friulani. Gli incroci tra Udinese e Bologna – ma anche Bologna-Udinese, in quel del Dall’Ara – negli ultimi anni hanno portato punti faticosi ai Rossoblù: l’ultima vittoria a Udine è datata gennaio 2023, e bisogna andare addirittura a febbraio 2016 per trovare quella precedente. Insomma, da questo punto di vista c’è la voglia di migliorare questo score, contro una vera e propria bestia nera.

Caso vuole che ci si metta anche la dea bendata, che proprio fortuna ultimamente non ne ha portata al Bologna in fatto di infortuni. I Rossoblù inizieranno l’ennesimo periodo di fuoco con fuori nomi importanti, i quali però hanno, nell’effettivo, sostituti importanti nelle cosiddette “rotazioni alla Italiano”, e che dovrebbero garantire alta affidabilità al mister dei felsinei.

Chi ben comincia, magari, sfrutta la spinta…

La spinta citata nel paragrafo introduttivo di questo articolo, proveniente da un periodo d’oro per condizione e risultati. Una spinta che, in caso di vittoria in Udinese-Bologna, potrebbe un’ulteriore iniezione di fiducia sia, appunto, per la consapevolezza di un risultato ottimo in una partita, come detto, difficile. Ma anche, soprattutto, per un match, quello in Europa League di giovedì prossimo in casa contro il Salisburgo, che per il Bologna è già cruciale. E i Rossoblù hanno dimostrato come possano dare seguito ai risultati anche nel triplo impegno settimanale. Ecco perché la partita di domani a Udine sarà ancora più importante: è un passo necessario per il futuro prossimo del Bologna.

