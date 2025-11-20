Udinese-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Andati “a riposo” dopo aver fatto l’impresa casalinga di battere il Napoli capolista, nonché Campione d’Italia, il Bologna torna a giocare sul campo ostico dell’Udinese. I rossoblù soffrono storicamente la trasferta in Friulini e devono fare grande attenzione alla squadra del tecnico serbo-tedesco Kosta Runjaic.

Ma vediamo tutte le informazioni utili: tra cui le probabili formazioni della sfida e dove vederla in TV per i tanti che non potranno seguire il Bologna in casa dell’Udinese.

Udinese-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 12^ giornata;

Partita: Udinese-Bologna;

Data: sabato 22 Novembre 2025;

Orario: 15:00;

Luogo: BlyEnergy Stadium, Udine;

Canale TV: DAZN 1 (su Sky);

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Allenatore: Okoye; Bertola, Kabasel, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Kosta Runjaic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Dopo la sosta per le Nazionali, il Bologna riparte dall’atmosfera del campionato nella tana dell’Udinese. Una situazione tutt’altro che comoda per la squadra di Vincenzo Italiano. Infatti, i felsinei nelle ultime annate hanno sofferto la trasferta in Friuli.

Ma, soprattutto, devono fare i conti con una situazione in infermeria tutt’altro che semplice. Infatti, i rossoblù hanno parecchi acciacchi e problemi muscolari e non solo. Nella lista dell’infermeria per la trasferta del BluEnergy Stadium compaiono: Skorupski, Holm, Freuler, Rowe e Cambiaghi. A loro si potrebbero aggiungere anche quelli in dubbio per la convocazione: Ravaglia e Immobile non ancora certi della loro presenza.

I rossoblù, prima della sosta, avevano battuto il Napoli e si erano issati addirittura a -3 dalla vetta del campionato rappresentata da Inter e Roma.

