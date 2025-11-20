Udinese-Bologna: ecco chi sarà l’arbitro

Sarà il signor Juan Luca Sacchi l’arbitro che sabato 22 novembre, alle 15, darà il via a Udinese-Bologna. La sfida, valida per la 12^ giornata di Serie A, vedrà quindi bianconeri e rossoblù opposti uno contro l’altro in una sfida importantissima per le sorti europee della squadra di Vincenzo Italiano.

A coadiuvare in campo il direttore di gara ci saranno gli assistenti di linea Alessandro Lo Cicero e Andrea Zezza. Il quarto uomo, a bordo campo, invece sarà il signor Daniele Chiffi. Al VAR, il primo responsabile al monitor nella sala di Lisbona sarà il signor Giacomo Camplone, coadiuvato dall’assistente VAR Marco Serra.

Il bilancio di Udinese e Bologna con l’arbitro Sacchi

Il Bologna non ha un bilancio positivo con il 41enne arbitro di Treia Juan Luca Sacchi. Infatti, i rossoblù sono stati diretti in 8 occasioni dal fischietto marchigiani e hanno raccolto solamente due 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L’ultimo incrocio tra il Bologna e l’arbitro Sacchi è il pareggio della stagione 2023/24, in casa, proprio contro l’Udinese: reti di Payero e Saelemaekers, e rosso per l’ex rossoblù Beukema. L’ultimo successo è della stessa stagione: Bologna-Sassuolo 4-2. Mentre, l’ultimo ko risale a Fiorentina-Bologna 1-0 nel marzo del 2022.

Il bilancio è molto più negativo per l’Udinese che, prima di questa designazione, ha incrociato Sacchi ugualmente 8 volte: 1 vittoria, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Due di questi ko sono arrivati proprio nell’ultima annata contro le milanesi, Inter (2-3) e Milan (0-4).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook