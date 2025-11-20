Benjamin Dominguez non è più lo stesso dell’arrivo a Bologna. Il giovane esterno argentino, da parecchi mesi, ha smarrito fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Il motivo è semplice: dalla primavera in poi l’ex Gimnasia La Plata non è riuscito a trovare lo stesso spazio che aveva avuto in precedenza.

Uno spazio che Vincenzo Italiano aveva deciso di concedere al giocane argentino perché giocava con la passione e la spensieratezza di chi non pensava a dove stava giocando a calcio ma soltanto a come giocare. Una spensieratezza che Dominguez ha perso e che vuole ritrovare magari proprio a partire da Udinese-Bologna.

Dominguez e la concorrenza spietata

Difficile dire che cosa abbia inciso davvero in quel calo di utilizzo da parte di Italiano. E altrettanto difficile capire come stimolare Benjamin Dominguez a riprendersi da questo brutto periodo. In estate, i rossoblù avevano pensato di poterlo recuperare nonostante la concorrenza, ma così per ora non è stato.

Lui che può giocare sia a destra che a sinistra, ha comunque una concorrenza spietata. Rowe e Cambiaghi da un parte, Orsolini e Bernadeschi dall’altra. Per questo per lui si era ipotizzata anche una cessione. Ma la mancanza di offerte soddisfacenti (la Roma lo voleva, ma in prestito con diritto di riscatto) e la fiducia nei mezzi dell’argentino hanno fatto sì che Benja rimanesse. Ma finora, nelle occasioni avute, la fiducia del mister non se l’è riguadagnata.

Bologna, emergenza infortuni

Il Bologna viaggia verso la sfida del Bluenergy Stadium con una situazione infortuni difficile. Dalla sosta per le Nazionali e poco prima, i rossoblù hanno perso diversi giocatori. Compresa la prima e la seconda scelta di Vincenzo Italiano sull’esterno destro: Cambiaghi e Rowe.

Udinese-Bologna, un’occasione per Dominguez

Ed ecco perché la sfida tra Udinese e Bologna, per quanto complicata sia storicamente che per il periodo di buona forma dei bianconeri, può essere un’occasione per Dominguez. Senza Cambiaghi e Rowe davanti, c’è una importante possibilità che Benjamin possa trovar spazio nell’undici iniziale del Bologna o, almeno, a partita in corso.

La vera domanda resta come e se Benjamin sfrutterà questa opportunità. L’interrogativo è se contro l’Udinese il Bologna ritroverà il Dominguez spensierato dell’inizio d’avventura rossoblù. Oppure l’incupito e inconcludente talento delle ultime uscite.

fonte: Claudio Beneforti, Stadio

