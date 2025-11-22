Pontoni (TuttoUdinese): «Zaniolo si è ritrovato: all’Udinese è al centro del progetto. Il Bologna può ripetersi»

Oggi alle 15, il Bologna sarà ospite dell’Udinese, il Bluenergy Stadium. Una gara molto complicata contro una squadra contro cui storicamente i rossoblù faticano.

Per discutere della stagione della squadra friulana e della sfida abbiamo intervistato il collega, direttore di TuttoUdinese, Stefano Pontoni.

Come arriva l’Udinese alla gara contro il Bologna?

«L’Udinese arriva alla sfida contro il Bologna con fiducia e consapevolezza. L’ultima vittoria casalinga convincente contro l’Atalanta ha dato slancio, soprattutto per il modo in cui è maturata: solidità difensiva, intensità, idee chiare e un reparto offensivo finalmente più incisivo. La squadra è in crescita dal punto di vista mentale e fisico, ha ritrovato entusiasmo e sente di poter competere alla pari con avversari di livello. È un’Udinese meno timida e più convinta rispetto alle ultime settimane».

Runjaic si era presentato l’anno scorso a Udine con idee più offensive salvo poi tornare a 3-5-2 e anche la società mi era volesse fare un calcio più propositivo: potrà influire sul futuro di Runjaic questa situazione?

«La scelta di Runjaic di tornare al 3-5-2 non è tanto un passo indietro, quanto un adattamento intelligente. Il tecnico polacco aveva provato un’impostazione più offensiva, ma la rosa — per caratteristiche — rende al meglio con una struttura più equilibrata. La società aveva espresso la volontà di vedere un calcio più propositivo, è vero, ma ciò che conta davvero sono i risultati e la crescita complessiva del gruppo. Se la squadra continuerà su questa strada, mostrando solidità, identità e continuità, questo non influirà sul futuro del mister. Anzi, potrebbe rafforzarne la posizione: a Udine viene apprezzata la capacità di leggere il contesto e valorizzare il materiale umano a disposizione».

Capitolo giocatori: quando in estate sono andati via Thauvin e Lucca ci si chiedeva cosa avrebbe fatto l’Udinese senza di loro. Al momento però Zaniolo, sta rispondendo bene al peso dell’eredità: c’è un segreto dietro a questa parziale ripresa di Zaniolo?

«Il segreto è duplice: ambiente e motivazione personale.

Zaniolo è arrivato a Udine con umiltà, sapendo di dover riconquistare fiducia dopo anni complicati. Qui ha trovato tranquillità, continuità, un allenatore che gli ha dato centralità e una tifoseria che lo ha accolto senza pregiudizi. Ha messo da parte le pressioni esterne e sta lavorando per diventare un leader tecnico e caratteriale. Il resto lo fa il talento: che non è mai mancato. L’attacco funziona perché Zaniolo ha preso in mano la squadra e Buksa, Kamara e gli inserimenti dei centrocampisti stanno completando bene il reparto».

Che opinione hai del Bologna? Pensi possa ripetersi e qualificarsi in una delle prime due competizioni europee?

«Il Bologna è una squadra con identità chiara, continuità tecnica e un gruppo costruito con logica e qualità. Hanno perso qualche riferimento, ma la struttura resta solida: giocano un calcio organizzato, moderno, con interpreti duttili e un’ossatura consolidata. Hanno tutto per ripetersi e lottare per un posto nelle competizioni europee, soprattutto Conference League o Europa League. Magari sarà più difficile arrivare in Champions, ma restano una delle realtà più solide e credibili del campionato».

Che partita ti aspetti domani?

«Mi aspetto una gara molto tattica e intensa. Il Bologna proverà a fare la partita, mantenendo il possesso, mentre l’Udinese cercherà di ripartire con aggressività sfruttando le transizioni e il lavoro tra le linee di Zaniolo. Sarà fondamentale il duello a centrocampo: chi vincerà la battaglia fisica e tecnica in quella zona potrà indirizzare la gara. L’Udinese, se manterrà la compattezza vista contro l’Atalanta, avrà le sue occasioni. Potrebbe essere una partita equilibrata e decisa da un dettaglio».

