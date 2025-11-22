Uomini decisivi – Udinese-Bologna

Il Bologna arriva alla sfida contro l’Udinese con l’obiettivo di poter dare continuità ai risultati, nonostante qualche assenza pesante nel reparto offensivo. La gara della Dacia Arena si presenta come un crocevia per la squadra di Italiano. In un contesto tattico che potrebbe essere più chiuso del previsto, emergono nomi che, più di altri, possono decidere la partita.

Orso, la bestia nera dell’Udinese

Orsolini resta il giocatore più determinante dell’attacco del Bologna. Ma oggi in particolare è il candidato numero uno al gol. L’Udinese concede molto sulla fascia sinistra difensiva: è la zona dove Orsolini può colpire, motivo per cui è il tallone d’Achille della squadra bianconera. Sta bene fisicamente e con la continuità trovata in questa prima parte del campionato è sicuramente tra i più sicuri nelle conclusioni. Principalmente nelle cosiddette partite “sporche”.



Castro in forma per Udinese-Bologna

È il giocatore che più può sfruttare i cross, gli inserimenti e quelle azioni che nascono proprio dai movimenti di Orsolini. I friulani soffrono i duelli centrali: Castro ha fisico, attacco della profondità e lettura del gioco. È efficace anche sulle seconde palle, arma preziosa in una gara possibilmente combattuta e spezzettata.

Inoltre, se il Bologna arrivasse spesso al cross o dominasse il possesso nella trequarti, Castro diventerebbe uno dei primissimi candidati al gol.

Odgaard, colui che prepara i gol

La pericolosità di Jens dipende molto dalla posizione in cui Italiano lo schierarà: trequartista, esterno sinistro o seconda punta. Riceve bene tra le linee, dove l’Udinese tende a concedere metri. Con Castro davanti e Orsolini a destra, lui è il giocatore che si inserisce negli “spazi di mezzo”, soluzione che l’Udinese fatica a leggere. Non sempre finalizza tanto, ma quando trova il corridoio giusto il gol è suo.

