Ufficiale: Ciro Immobile lascia il Bologna e passa al Paris FC

L’esperienza di Ciro Immobile al Bologna è ufficialmente terminata oggi 31 gennaio 2026. L’attaccante di Torre Annunziata è infatti diventato da pochi minuti un giocatore del Paris FC, società della capitale francese neo promossa in Ligue1. Un trasferimento lampo, frutto della volontà di entrambe le parti di non andare oltre.

Il rossoblù ha ceduto l’attaccante campana a titolo definitivo. I soli sei mesi rimasti nell’accordo firmato lo scorso luglio col Bologna hanno inevitabilmente favorito il passaggio dalla società felsinea a quella parigina. Il trasferimento di fatto si è svolto con la formula del titolo definitivo con un indennizzo simbolico a favore del Bologna.

Un’esperienza deludente

Immobile era arrivato alla corte del Bologna, a disposizione di Vincenzo Italiano per completare il reparto d’attacco. Il 35enne ex Lazio e Borussia Dortmund avrebbe dovuto portare esperienza e abilità di finalizzazione. I rossoblù avevano infatti ingaggiato Ciro fiduciosi che in Turchia, al Besiktas, avesse ritrovato una condizione importante.

Tuttavia, nonostante i 19 gol segnati con il club di Istanbul, a Bologna l’esperienza del numero 17 è stata deludente. Complice anche l’infortunio patito immediatamente, a inizio stagione, il centravanti non ha più ritrovato la miglior forma. E ovviamente il feeling con la squadra e soprattutto con il gol.

Immobile, i numeri col Bologna

Con la squadra rossoblù le statistiche dell’attaccante campano parlano chiaro. Immobile al Bologna ha collezionato appena 9 gare, di cui solamente due da titolare. Ma soprattutto non ha mai segnato.

L’unica nota positiva dell’esperienza emiliana di Ciro resterà dunque il rigore decisivo contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.

In bocca al lupo Ciro!

