Ufficiale: Tommaso Corazza in prestito al Cesena

Nuova destinazione per Tommaso Corazza, lontano da Bologna: il terzino cresciuto nel settore giovanile de passa ufficialmente in questo calciomercato al Cesena. L’esterno, quindi, andrà a giocare in Serie B ma in Romagna questa volta.

Per lui quella con la maglia bianconera dei cesenati è la terza esperienza in cadetteria. La speranza della formazione rossoblù è che il terzino classe 2004 trovi spazio nelle formazione di mister Michele Magnani, impegnati in B nella lotta per guadagnarsi un posto nei playoff.

Corazza, un calciomercato con la valigia

Per Tommaso Corazza questo è stata un calciomercato di gennaio piuttosto movimentato. Qualche settimana fa, infatti, il calciatore bolognese aveva interrotto la sua precedente esperienza in Abruzzo con la maglia del Pescara.

Un’avventura quella al Delfino che, numeri alla mano, era stata finora soddisfacente ma che col cambio allenatore ha visto il giocatore bolognese retrocedere nelle gerarchie nell’ultimo periodo.

Così, Corazza è tornato nei giorni scorsi al Bologna per essere “ricollocato” altrove. La soluzione di questo ultimo giorno di calciomercato quindi si chiama Cesena. Tutto sommato un luogo abbastanza familiare per lui che è nato e cresciuto a Bologna. Un luogo in cui il Bologna e lo stesso calciatore sperano che possa trovare spazio.

In estate previsto il ritorno

Vista la formula del trasferimento senza alcuna opzione per il riscatto in futuro, il giocatore dovrebbe almeno formalmente tornare in estate in rossoblù. Nel contratto del giovane terzino, a quel punto, resterà solamente un altro anno di contratto e si dovrà decidere necessariamente il da farsi.

