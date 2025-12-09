Último Estadio – Estadio Dall’Ara de Bolonia

Descubrimos la historia y las curiosidades del estadio del Bologna FC: un lugar emblemático para la ciudad, escenario de hazañas deportivas y punto de referencia arquitectónico desde hace casi un siglo. Aquí repasamos su historia.

Bolonia-Salzburgo: la historia del Estadio Dall’Ara

El Estadio Renato Dall’Ara es la casa del Bologna FC: la instalación fue inaugurada en 1927. Anteriormente era conocido como Stadio Littoriale. Tiene un gran valor histórico: de hecho, fue uno de los primeros estadios en integrar las gradas dentro de la arquitectura (una innovación que más tarde se convirtió en modelo para estadios de todo el mundo).

Debe su nombre a Renato Dall’Ara (1892-1964), empresario italiano y querido presidente del club italiano. El estadio se encuentra en el barrio Porto-Saragozza, a unos 3,5 km del centro de la ciudad. Cuenta con unos 36.000 asientos. Gracias a su importancia nacional, ha albergado varios partidos de la selección italiana. También fue sede de algunos encuentros de las Copas Mundiales de la FIFA de 1934 y 1990, celebradas en Italia.

Una sección del estadio es conocida como “Curva Bulgarelli”. Recibe su nombre de Giacomo Bulgarelli, histórico capitán del Bologna FC que vistió los colores del club entre 1959 y 1975. Otra parte icónica del Estadio Dall’Ara es la Torre Maratona. Con una altura de 42 metros, se considera un auténtico símbolo del estadio y de toda la ciudad.

Por último, el estadio de Bolonia también se utiliza para grandes eventos y conciertos de artistas internacionales como Lou Reed, Elton John, Lucio Dalla, Eric Clapton, Vasco Rossi, Depeche Mode, U2 y R.E.M.

