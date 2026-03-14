Un Girone Fa – L’1-1 con il Sassuolo come spia della crisi

In Serie A 25/26 si sta disputando il girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questo episodio Bologna-Sassuolo, match valido per il diciassettesimo turno di campionato andato in scena allo Stadio Renato Dall’Ara il 28 dicembre.

Diciassettesima giornata di campionato, Bologna-Sassuolo 1-1: Fabbian porta in vantaggio i rossoblù ma i neroverdi acciuffano il pareggiano con Muharemović

Domani pomeriggio, nella partita valida per il ventinovesimo turno di campionato, andrà in scena uno dei derby emiliani: a sfidarsi sul terreno di gioco del Mapei di Reggio Emilia i padroni di casa del Sassuolo e il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dall’1-1 con la Roma ottenuto all’andata degli Ottavi di Europa League.

La gara di domani, con fischio d’inizio alle 15, metterà in palio punti importanti per entrambe le compagini. Come diceva Italiano in conferenza stampa, i rossoblù vogliono puntare alla vittoria sia per reagire immediatamente dopo il brutto ko subito contro il Verona sia per continuare a tenere viva la speranza di finire in zona Europa (al momento distante due posizioni e 11 punti). I neroverdi, noni con 38 punti, hanno l’occasione di scavalcare proprio il Bologna, ottavo con un punto in più.

Nessuna delle due compagini, in pratica, vuole accontentarsi di un pareggio. Lo stesso pareggio arrivato invece nella gara d’andata, andata in scena il 28 dicembre al Dall’Ara nel corso del diciassettesimo turno di Serie A. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, i rossoblù sbloccarono il risultato al 47′ grazie alla prima rete stagionale di Giovanni Fabbian. Il Bologna, però, non riuscì a mantenere il vantaggio a lungo: un quarto d’ora dopo, infatti, il difensore neroverde Tarik Muharemović superò Ravaglia e firmò il gol dell’1-1 finale.

Un pareggio tra due sconfitte: un altro sintomo della crisi che stava per iniziare

Il pareggio con il Sassuolo arrivò tra le sconfitte contro Juventus e Inter e fu uno dei pochi punti conquistati dal Bologna nel periodo compreso da inizio dicembre a inizio febbraio. Un periodo molto complicato cominciato con il ko in Supercoppa e in cui la squadra di Italiano ha avuto un innegabile tracollo, con 8 sconfitte e soli 6 punti guadagnati in due mesi.

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