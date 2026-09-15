Under 18, i rossoblù ritrovano la vittoria

Il fine settimana del Settore Giovanile del Bologna regala risultati differenti, con l’Under 18 ancora protagonista e capace di trovare un’altra vittoria, mentre Under 17 e Under 15 devono fare i conti con una sconfitta. A completare il quadro c’è il debutto positivo dell’Under 16, che parte con il piede giusto.

U18, un’altra conferma

Non si ferma il percorso dell’Under 18 di Luigi Della Rocca, che dopo le prime tre giornate può già contare su due successi. L’ultimo è arrivato sul campo del Sassuolo, superato 2-0 grazie a una prestazione che ha permesso ai rossoblù di gestire con sicurezza il risultato.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il Bologna ha indirizzato la gara già dopo 13 minuti, quando Passanisi ha trovato la rete che ha sbloccato l’incontro. Per il raddoppio è stato invece necessario attendere il 65’, momento in cui Covolo ha firmato il 2-0. Da lì in avanti la squadra di Della Rocca ha potuto affrontare il finale mantenendo il controllo della partita.

Il successo di Sassuolo conferma anche i numeri raccolti finora: dopo il 2-1 ottenuto sul campo del Lecce, l’Under 18 aveva perso 3-0 contro la Fiorentina, prima di tornare alla vittoria. Sono dunque sei le reti realizzate nelle tre gare disputate, con una media di due gol a partita.

E adesso? Il prossimo appuntamento sarà ancora in trasferta, questa volta contro il Napoli, reduce dal pareggio interno con il Verona.

L’Under 16 sorride, ko per le altre

Scendendo nelle altre categorie del Settore Giovanile, il weekend ha portato indicazioni differenti. L’Under 17 di Emiliano Corsi ha infatti incassato una pesante sconfitta interna contro il Parma, capace di imporsi 4-0.

La partita era rimasta in equilibrio nel primo tempo, prima di cambiare volto nella ripresa e indirizzarsi definitivamente dalla parte degli ospiti. Un risultato distante da quello dell’esordio, quando il Bologna aveva iniziato il proprio cammino con una vittoria accompagnata da una prestazione convincente.

Sorride invece l’Under 16 di Gianni Migliorini, che ha inaugurato il campionato con un successo per 3-1 sul campo della Cremonese. A decidere la sfida sono state le reti di Tintore, Amico su calcio di rigore e Masullo. La Cremonese ha trovato il proprio gol soltanto dopo che il Bologna aveva già raggiunto il tris.

Non è andato allo stesso modo il debutto dell’Under 15 di Jonatan Binotto. Anche in questo caso l’avversaria è stata la Cremonese, ma il risultato finale ha premiato i padroni di casa, vittoriosi per 3-1.

Per l’Under 15 ci sarà comunque subito la possibilità di voltare pagina. Domenica è infatti in programma il primo impegno interno, contro un Sassuolo che nella gara d’esordio è stato sconfitto dal Cesena.

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