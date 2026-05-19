«Uno dei cinque calciatori più forti al mondo»: Geovani, Bologna non ti dimenticherà

Secondo Luigi Corioni, presidente del Bologna dal 1985 al 1992, era «uno dei cinque calciatori più forti al mondo». Sfortunatamente, però, Geovani, scomparso ieri in Brasile a 62 anni dopo una lunga lotta contro una polineuropatia, ha vestito la maglia del Bologna appena una stagione.

Dal Vasco al Bologna: il «piccolo principe» Geovani

Dal 1983 al 1989, Geovani ha militato nel Vasco da Gama, in Brasile, collezionando 34 reti in 287 presenze. I suoi tifosi lo chiamavano il «piccolo principe» per via dei suoi piedi fatati e il suo talento luminoso, come riportato da Daniele Labanti nell’edizione odierna del Corriere di Bologna. Affascinato dalla sua qualità, Gino Corioni spese quasi dieci miliardi di lire nell’estate del 1989 per portarlo sotto le Due Torri. L’accoglienza fu una di quelle riservate ai grandi campioni: «Mi sono sentito a casa, ho ricordi bellissimi della città e della gente e ho sempre dato il massimo per una tifoseria così appassionata» ha dichiarato il brasiliano nel 2017, quando portò la torcia olimpica di Rio 2016 insieme al suo amico Romario dopo essere ripreso da un ictus.

Tuttavia, chiamato per diventare il faro del centrocampo del Bologna, Geovani totalizzò appena 2 reti in 28 presenze. Al Dall’ara, però, comparve anche con la maglia del Brasile, in occasione di un’amichevole contro l’Italia. Dopo di ché, nel 1990, fu ceduto al Karlsruhe. Il suo ricordo a Bologna, invece, è tutt’altro che svanito.

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