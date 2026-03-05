Verona prossimo avversario del Bologna: squadra in difficoltà, ma ritrova Orban

La ventottesima giornata di Serie A vedrà il Bologna ospitare al Dall’Ara l’Hellas Verona. Mentre i Rossoblù hanno ritrovato continuità e vinto le ultime tre partite consecutive in campionato, la squadra allenata da Paolo Sammarco sta sprofondando nel baratro. L’ultima vittoria gialloblù risale a dicembre e la classifica dice ultimo posto. Per la partita contro il Bologna il Verona ritrova però il suo miglior realizzatore, Gift Orban.

Gli ultimi risultati e la situazione in classifica dei Gialloblù

Al Dall’Ara domenica pomeriggio arriverà un avversario in difficoltà: l’ultima vittoria del Verona risale al 14 dicembre, da lì su 12 partite giocate, 9 sconfitte e 3 pareggi. I gialloblù arriveranno sotto le due torri con il peso del gol all’ultimo minuto di Lukaku che ha segnato la loro sconfitta contro il Napoli nella scorsa giornata di campionato. È la terza consecutiva: un record negativo per la squadra in questa stagione.

La classifica di Serie A dice Hellas Verona all’ultimo posto a pari punti (15) con il Pisa penultimo e a 9 distanze dalla Cremone quartultima. I gialloblù sembrano destinati alla retrocessione. Si interromperebbe così la serie positiva di sette stagioni nel massimo campionato. Solo negli anni ’80 il Verona aveva fatto meglio con otto stagioni in A di cui quella dell’84/85 conclusa da campione d’Italia.

Verso Bologna-Verona: rientra Orban, fuori Bella Kotchap

Nella partita di andata tra Bologna e Verona (conclusasi 2-3 per i Rossoblù) per i Gialloblù (oltre all’autogol di Freuler) aveva segnato Gift Orban. L’attaccante nigeriano rientra proprio per il match al Dall’Ara di domenica dopo aver scontato la squalifica di due giornate per l’espulsione nella partita contro il Parma. Orban è il miglior marcatore del Verona con 7 reti all’attivo. Ed è stato lui il protagonista dell’ultima -lontana- vittoria gialloblù segnando una doppietta contro la Fiorentina.

Il Verona per la sfida contro il Bologna dovrà invece fare a meno di Bella-Kotchap. Il difensore tedesco, riscattato a titolo definitivo dal Southampton, è stato costretto al cambio per infortunio muscolare nella scorsa partita contro il Napoli. Anche nella partita di andata tra Verona e Bologna era indisponibile, fermato alla vigilia da un problema fisico.

Chi non mancherà al Dall’Ara saranno i tifosi gialloblù. Nonostante una stagione deludente e le prospettive non rosee del Verona, saranno presenti allo stadio per sostenere la propria squadra. Sono attesi sotto le due torri almeno trecento tifosi.

Fonte: Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook