E ora Italiano vuole la vittoria all’Olimpico (Il Resto del Carlino)

Giovedì scorso, alla fine della gara d’andata degli Ottavi di Europa League tra Bologna e Roma, Vincenzo Italiano raccontava come una vittoria in campionato avrebbe fatto benissimo al morale (e alla classifica). Detto fatto: ieri pomeriggio i rossoblù hanno sconfitto in trasferta il Sassuolo grazie al quinto gol stagionale di Thijs Dallinga (il secondo in campionato).

Il Bologna archivia la vittoria contro il Sassuolo e si prepara per Roma: la sfida dell’Olimpico è già uno degli appuntamenti più importanti della stagione

La gara del Mapei Stadium è stata decisa dopo appena 6′ di gioco da una bella rete del centravanti olandese, bravo a conquistare un pallone nell’area di rigore avversaria e a battere il portiere neroverde. 0-1 il risultato finale. Il Bologna è tornato così alla vittoria dopo il brutto ko con il Verona e ha messo in saccoccia tre punti per la classifica (confermandosi in ottava posizione con 42 punti).

Ora, però, mister Italiano può permettersi di pensare esclusivamente alla sfida di questo giovedì, già considerata come uno degli impegni più importanti dell’intera stagione rossoblù. Il secondo round tra Bologna e Roma andrà in scena allo Stadio Olimpico alle 21.

Per i felsinei si preannuncia una gara difficilissima. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, sono reduci dalla sconfitta per 2 a 1 subita nello scontro diretto contro il Como, salito così in quarta posizione. I giallorossi, ora in sesta posizione, punteranno quindi all’immediato riscatto.

«Comunque vada giovedì potete essere certi che daremo l’anima, siamo pronti a giocarci il tutto e per tutto – ha affermato Italiano post Sassuolo-Bologna – Siamo pronti e ci arriviamo nel modo giusto: oggi abbiamo riaperto il campionato, se non avessimo perso punti per strada pensate a come sarebbe la classifica ora. Abbiamo fatto un gran primo tempo, forse non abbiamo finalizzato quanto avremmo potuto ma abbiamo giocato l’uno per l’altro. Stiamo crescendo negli automatismi di squadra».

(Fonte: Il Resto del Carlino, Marcello Giordano)

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