Verso Udinese-Bologna: un posto per tre sulla trequarti

La pausa nazionali è finalmente volta al termine e Casteldebole si sta ripopolando: Italiano può finalmente pensare alla formazione rossoblù da schierare in Udinese-Bologna.

Sabato alle 15, i felsinei giocheranno in trasferta al Bluenergy Stadium: i bianconeri sono da sempre un avversario ostico per il Bologna, che spera di conquistare punti preziosi che possano consolidarlo nella parte alta della classifica.

Sulla trequarti i nomi che si contendono la titolarità sono tre: Jens Odgaard, Giovanni Fabbian e Federico Bernardeschi competitor pure di Orsolini a destra.

Il favorito per Udinese-Bologna: Jens Odgaard

Ognuno dei tre ha caratteristiche ben diverse, ma il favorito sembra essere Jens Odgaard. Contro l’Udinese sarà fondamentale arrivare alla porta e il danese è tra i tre, colui che permette il perfetto mix tra fluidità, equilibrio e pericolosità. Da quando Italiano l’ha inventato nel ruolo di trequartista la scorsa stagione, la squadra ha cambiato faccia.

Quando Odgaard gioca ed è in forma, il Bologna ha una marcia in più. Il Vichingo possiede infatti il fisico e il tiro da attaccante e la velocità di un esterno. In Udinese-Bologna può fare veramente la differenza.

Bernardeschi in ballo sia sulla trequarti che sulla destra

In corsa per il posto sulla trequarti c’è anche Federico Bernardeschi. Il numero 10, campione d’Europa con l’Italia meno di 5 anni fa, sta pian piano trovando la forma fisica ottimale dopo l’esperienza in MLS a Toronto. Nelle ultime gare, abbiamo visto come il piede di Berna sia lo stesso di sempre, ma il ritmo, quello lo deve ancora trovare.

Al momento però, Italiano sembra preferire Bernardeschi sulla destra, come alternativa a Orsolini. Difficile tenere RO7 in panchina ora che sta dando il massimo, ma il turnover è fisiologico.

Il Bologna dovrà affrontare otto partite in un mese ed è meglio non sovraccaricare più del dovuto i rossoblù, anche perché come abbiamo visto gli infortuni sono all’ordine del giorno. A questo proposito, dati gli stop di Cambiaghi e Rowe, Bernardeschi potrebbe essere un utile jolly anche sulla corsia di sinistra.

Udinese-Bologna: Fabbian vuole un’occasione

L’altro rossoblù in corsa per la titolarità sulla trequarti in Udinese-Bologna è Giovanni Fabbian. Italiano si aspetta tantissimo da lui ed è consapevole che Fabbian non ha ancora fatto vedere tutto quello di cui è capace.

Il numero 80 sa inserirsi nell’area di rigore da vero attaccate, ma gli manca ancora l’astuzia e la capacità di garantire con continuità i giusti movimenti dell’intera squadra.

Insomma le alternative non mancano: contro l’Udinese partirà dal primo minuto chi lo meriterà di più e chi avrà le caratteristiche giuste per scardinare la difesa.

Fonti: Dario Cervellati, Claudio Beneforti – Stadio

