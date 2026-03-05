Arriva il Verona, ed arrivano anche due “nuove” pedine per mister Italiano. Per la partita di domenica, infatti, l’allenatore del Bologna oltre ad Heggem dovrebbe poter ritrovare a disposizione anche Charalampos Lykogiannis, pronto a riunirsi da questa mattina in gruppo.

Lykogiannis: ultimi esami per Bologna-Hellas Verona

Indisponibile dalla partita col Parma dello scorso 8 febbraio, il 32enne greco ha impiegato più tempo del previsto per rientrare completamente a disposizione. La tendinopatia che aveva colpito i flessori della coscia destra, infatti, è stata piuttosto fastidiosa per il numero 22, che ci ha messo un po’ più delle 3 settimane previste per smaltirla completamente.

Oggi, però, dovrebbe essere il giorno delle verità per Lykogiannis, che proverà a svolgere l’intera sessione di allenamento in gruppo per testare a pieno le sue condizioni. Se la coscia risponderà positivamente alle sollecitazioni, il greco ci sarà contro il Verona, altrimenti bisognerà aspettare nuove notizie dall’allenamento di venerdì. Difficile, in ogni caso, vederlo in campo dal primo minuto domenica, dove dovrebbe prevalere la prudenza, anche a scapito dell’adattamento di qualche altro componente della rosa.

Un reparto in ripresa

Ed oltre al greco, anche Juan Miranda sembra sulla via del ritorno in campo. Il terzino spagnolo, infatti, sta accelerando il suo percorso di recupero dall’infortunio all’ileopsoas, con risultati che sembrano in miglioramento. Impossibile vederlo in campo già dalla partita col Verona, ma l’obiettivo del 26enne è quello di tornare a disposizione per l’Europa League, quando al Dall’Ara arriverà la Roma.

Fonte: Dario Cervellati – Corriere dello Sport-Stadio

