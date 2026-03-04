Vitik e Joao Mario a riposo a Verona

Domenica al Dall’Ara arriverà l’Hellas Verona, ma il ritrovato fortino rossoblù attende il giovedì seguente, quando il Bologna sfiderà la Roma nel derby europeo degli ottavi di finale di Europa League. E al di là delle parole di circostanza, anche i calciatori e Vincenzo Italiano pensano alla sfida europea. Vitik e Joao Mario, così come altri calciatori rossoblù verranno tenuti a riposo in campionato.

Troppo evidente il divario da un piazzamento che conduca alla qualificazione diretta alle prossime competizioni Uefa 2026-2027 (ne avevamo ampiamente parlato nella nostra trasmissione). La classifica recita -8 dalla Juventus, che occupa l’ultimo posto disponibile, e -6 dall’Atalanta che resta in agguato. Quindi non resta che concentrarsi interamente sull’Europa League, nonostante il sorteggio sfortunato e la parte di tabellone più impegnativa possibile.

Vitik e Joao Mario out

Verranno tenuti a riposo precauzionale nella sfida di campionato Vitik (che ha preso una pallonata al volto contro il Pisa) e Joao Mario (contusione al ginocchio nella sfida di lunedì pomeriggio): si rivedrà con molta probabilità Lykogiannis, di rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Anche Zortea potrebbe riposare, visto che dovrà nuovamente sostituire Miranda contro la Roma. Spazio quindi a De Silvestri e Dallinga, perché Italiano ha già annunciato che Castro riposerà.

Al centro della difesa potrebbe rivedersi Heggem o continuare il processo di crescita Helland; con ogni probabilità sarà della partita anche Casale; anche questo ragionamento è dettato dal possibile riposo che Italiano ed il suo staff concederanno a Lucumì, in vista dello scontro con la Roma.

Ampio turnover

Freuler sarà squalificato: da capire se la mediana sarà composta da Sohm e Pobega con Moro, oppure se quest’ultimo verrà risparmiato. In tal caso, Odgaard partirebbe dal primo minuto, con un possibile ritorno al 4-2-3-1. Orsolini e Cambiaghi saranno della partita. Da domani ne sapremo di più, visti i due giorni di riposo concessi dopo la trasferta vittoriosa di Pisa. Contro l’Hellas mancherà anche il match analyst Stefano Firicano, espulso lunedì sera «per aver contestato platealmente una decisione arbitrale».

