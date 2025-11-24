Vocabolario Rossoblù – Bologna, l’attimo irripetibile: la grande occasione per riscrivere la storia

Occasione: circostanza o concorso di circostanze che rendono possibile l’avverarsi di un fatto, o che dànno opportunità di fare qualche cosa; l’opportunità, la possibilità stessa, il momento adatto.

La stupenda vittoria di Udine, che ha un significato pesantissimo che va anche oltre ad una classifica straordinaria, presenta al Bologna una vera e propria opportunità. Un’occasione che ha qualcosa di storico. Un sogno o perlomeno una meravigliosa illusione.

Il Bologna, dopo la 12^ giornata del campionato di Serie A 2025/26 si trova in 5^ posizione con 24 punti. E non sarebbe una gran notizia rispetto alle ultime stagioni. La novità però è che i rossoblù dopo quasi un terzo del campionato la formazione di Vincenzo Italiano si trova a -3 punti dalla vetta della Roma e a -1 da Milan e Napoli, 2^ e 3^, alla pari con l’Inter al 4° posto e a +4 sulla Juventus. Niente di definito ovviamente, ma quella che si sta presentando è un’occasione storica.

Un’occasione da sogno

Non è certo il momento di trarre somme o montarsi la testa. Il Bologna è tra le grandi di questo torneo, i risultati e le prestazioni parlando chiaro. Con il successo Udine, la squadra rossoblù ha abbattuto un nuovo tabù. Ma, soprattutto, si è attestata tra le squadre che possono ambire a una posizione nobile. Un piazzamento che sarebbe storico.

Il sogno sarebbe cogliere la clamorosa occasione di lottare almeno fino alla primavera per la prima posizione. Ma è altrettanto importante e ambizioso pensare di poter stare là davanti, nelle prime quattro, fino alla fine. Un risultato che supererebbe quello “da record” del Bologna di Thiago Motta nel 2024, ma soprattutto riscriverebbe la storia del Bologna.

Bologna, una meravigliosa illusione

L’illusione si chiama scudetto. Se il Bologna sarà abbastanza bravo da rimanere così attaccato alle prime posizioni, potrà coltivare questo sogno. Rispettando questo “passo”, il Bologna avrebbe l’occasione di raggiungere un risultato ragguardevole per la sua storia.

I rossoblù, infatti, non arrivano tra le prime quattro del campionato dal 1966/67, quando arrivò 3°. Di fronte a questa eventualità, coltivare fino alla primavera o anche solo all’inverno vale la pena anche senza il bersaglio grosso.

