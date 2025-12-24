“We Are One”, il motto del Bologna che a Natale vale ancora di più

È questione di ore, per un altro Natale. Ora che la maggior parte è impegnata con il più classico dei “cenoni” della Viglia. In quel senso d’unione, quel senso dato dallo spirito natalizio. In questo spirito, la giornata di oggi il Bologna l’ha voluta inaugurare con un video ripreso dal proprio motto, “We Are One”. Un video che rimanda proprio a questo spirito d’unità, che non deve mai mancare e che, sotto le feste, viene fuori sempre di più. Con un pensiero a chi, questa unità e gioia, la sogna in ogni parte del mondo.

Bologna, non solo un motto

«Non serve parlare la stessa lingua per essere una squadra». Inizia così questo video che possiamo definire natalizio negli intenti, ma che vuole lasciare molto, molto di più. Il Bologna, ancora una volta, dimostra di essere una squadra, una società, formata da uomini. Può sembrare una banalità come frase, ma in questo caso – e, appunto, come spesso si nota – è la pura verità.

Un messaggio, una realtà: il Bologna è l’esempio delle varie culture e dei vari paesi che riescono ad unirsi e a stare bene insieme, anche con le proprie differenze. Un messaggio che incarna la squadra, ma che proviene anche e soprattutto dal territorio, dalla città: Bologna è un esempio di inclusione, spesso criticata, in generale, a chi l’inclusione non sta molto a cuore. Spesso, non volendo nemmeno capire le difficoltà altrui. Chi viene definito privilegiato, però, lancia proprio un messaggio del genere.

“We Are One”, per davvero

«Ma ci sono sfide a cui nessun allenamento può prepararci davvero». Parole del condottiero del Bologna, Vincenzo Italiano. Parole che ricordano come il calcio, questo sport meraviglioso che proprio in questi anni sta facendo vivere a questa città momento indimenticabili, non sia nulla in confronto a ciò che si vive davvero fuori.

Ecco perché, in questa notte di Natale, un messaggio così è di una potenza inaudita, e riavvicina tutti con la realtà, quella dura e cruda. Quella nella quale, molto spesso, si cerca una via d’uscita tramite il calcio. Perché spesso ci si dimentica come questo mezzo, questo sport, sia nato per unire, anche nei momenti peggiori. E che alla fine, citando il titolo del video del Bologna, siamo tutti da stessa parte». “We Are One”, per davvero. Buon Natale.

