C’era un momento in cui l’attacco del Bologna era formato da due olandesi. C’era Joshua Zirkzee, amatissimo e acclamato da tutto il popolo, e poi lui, il nostro protagonista di oggi, Sydney Van Hooijdonk. Sotto le due torri, l’attuale attaccante del NAC Breda non riuscì a convincere, complice un adattamento difficile al campionato. Così, dopo 16 gare e una sola rete in Coppa Italia, la dirigenza decise di separarsi dalla punta, che poi finì al Cesena. Anche lì però, Sydney fece tanta fatica. In 15 incontri, infatti, non riuscì a togliersi neanche una volta lo sfizio del gol. Ma ora sembra che l’Italia possa accoglierlo ancora una volta. D’altronde, non c’è due senza tre e il ragazzo ha ancora qualcosa da dimostrare. Sarà questa la volta buona?

Van Hooijdonk verso la B: la chiamata arriva da Avellino

Come riporta TuttoMercatoWeb, l’Avellino avrebbe intavolato delle trattative per tesserare il nativo di Breda. Dopo un’altra stagione convincente in patria, nella quale ha segnato ben sei reti, potrebbe essere il momento per la chiamata dallo stivale, la terza, a distanza di un anno dall’ultima volta. Va detto poi che, dopo due esperienze complicate, il ragazzo ha dato l’impressione di non saper esprimere tutto il suo potenziale lontano dalle Eredivisie.

Ma mai dire mai: dotato di un fisico importante e di un discreto senso del gol, Sidney non è di certo un veterano e la carta d’identità è dalla sua parte. Di certo, dovesse riuscire a convincere il suo nuovo popolo, tutta la Dotta non sarebbe che contenta: le parti hanno preso strade diverse, ma chi onora la maglia merita sempre i migliori auguri. Anche e soprattutto nelle difficoltà.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook