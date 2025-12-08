Fiorentina in caduta libera: ultimi in serie A senza vittorie

Zero vittorie in quattordici giornate: la Fiorentina si trova in una situazione che nel calcio europeo contemporaneo ha pochi paragoni. Nonostante investimenti ingenti e una proprietà generosa, la squadra fatica a ingranare. Come si spiega questo avvio disastroso?

Rimonte sportive mai arrivate

Nonostante una sessione estiva di mercato da 89 milioni, i risultati sul campo non arrivano. Tra riscatti e acquisti a titolo definitivo – da Gudmundsson (15 milioni) a Piccoli (25), passando per Fagioli (13,5), Gosens (7), Sohm (15), Fazzini (9) e Lamptey (3) – e il giovane Kospo (0,3), completato dal prestito di Nicolussi Caviglia (1), la Fiorentina ha costruito una rosa costosa, ma ancora incapace di conquistare nemmeno una vittoria. Come è possibile che una squadra così investita resti ferma a zero successi?

Rimonte economiche sotto esame

Oltre al mercato, sono cresciuti anche i costi del personale: Dzeko percepisce 1,8 milioni netti, mentre l’ex allenatore Pioli guadagnava 3 milioni netti annui. Complessivamente gli stipendi arrivano a circa 110 milioni, superando la Lazio e piazzandosi al settimo posto in Serie A. Il bilancio al 30 giugno 2025 ha chiuso con una perdita di 23 milioni, nonostante i 56 milioni di plusvalenze, tra cui Nico Gonzalez e Kayode, mentre per l’esercizio corrente non sono previste operazioni significative per compensare i costi.

Proprietà solida, ma sfide aperte

Rocco Commisso resta il punto di forza finanziario del club. Dall’acquisto delle quote ai Della Valle agli investimenti in gestione e infrastrutture, ha immesso complessivamente 504 milioni nel club. Le sponsorizzazioni, come quella della maglia da 25 milioni annui, contribuiscono a contenere le perdite, ma la gestione resta in deficit nella maggior parte degli esercizi, fatta eccezione per il 2021-22 grazie alle plusvalenze di Vlahovic e Chiesa. Come farà la proprietà a invertire la rotta se la squadra non trova continuità?

Progetto tecnico in bilico

L’avvio di stagione disastroso ha già portato a un cambio in panchina. La squadra paga una serie di scelte sbagliate, che hanno rallentato l’integrazione dei nuovi acquisti e compromesso gli obiettivi iniziali. Ma c’è un altro dato ancora più inquietante: dopo quattordici giornate con zero vittorie, la Fiorentina ha solo 6 punti, mentre per salvarsi di solito servono almeno 35-38. Per raggiungere la salvezza, la squadra dovrebbe triplicare il rendimento nelle restanti 24 partite, un’impresa quasi impossibile. È davvero realistico pensare di evitare la retrocessione? La proprietà dovrà decidere se intervenire ancora sul mercato o trovare altre soluzioni per evitare un esercizio 2025-26 in forte deficit.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, Marco Iaria

